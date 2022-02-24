被認定「涉貪罪嫌重大」　林姿妙怒喊：有人成天宴飲招待收割選戰

記者游芳男、林冠吟／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙捐入弊案風暴！宜檢先前認為林姿妙與其女兒涉嫌重大，有逃亡、串供之虞而有羈押之必要，向法院聲請羈押，不過卻被宜蘭地院認為無羈押之必要，以80萬元交保。林姿妙24日首度公開露面，痛哭表示，她3年前受到12萬選民支持，踩過宜蘭每一片土地，每天兢兢業業，卻有人每天坐在高級會館裡，成天宴飲招待，不用勤跑基層、傾聽民意，就可以輕鬆收割成果來面對年底的選戰。

▲林姿妙在記者會上痛哭。（圖／記者游芳男攝）



林姿妙指出，她上任3年來謹記縣民的託付，每天戰戰兢兢，不敢有絲毫懈怠，這樣的成果也反映在民調上面，非常感謝縣民的支持。她表示，上任3年以來她上山下海、踏遍宜蘭每一塊土地，親近每位民眾，去過宜蘭最北邊的石城，也到過最南邊的澳花，更深入四季、南山等深山部落，甚至搭船到龜山島，為的就是傾聽民意，把意見帶回辦公室，與團隊討論解決方法。

她怒批，團隊每天戰戰兢兢的做事，卻有人每天坐在高級會館裡，成天宴飲招待、喬事情，不用勤跑基層、傾聽民意，就可以輕鬆收割成果來面對年底的選戰。案發之後，她也謹守偵查不公開原則，尊重配合檢調辦案，因此一直無法對外說明案情，希望這是對所有人的要求，而不是只針對當事人，尤其是特定政治人物的放話。但言談中是在影射何人，林姿妙並無進一步表示。

林姿妙透露接下來，面對漫長的司法過程，可能到年底選舉結束，都還沒辦法還她一個公道，也懇請司法能盡速完成調查，還她清白，也還給宜蘭縣民穩定的縣政環境，讓縣民關心的事務，都能順利推動。

會後，媒體也對林姿妙提問是否有神秘保險箱未被檢調查獲，以及其二兒子林佑澤是否有滅證，是不是認為這是政治迫害等相關問題，林姿妙僅表示，「謝謝大家」後便快步離去。