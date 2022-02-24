　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

林姿妙「老借東還西」　親友曝選縣長欠數百萬沒還

記者黃翊婷／綜合報導

宜蘭縣長林姿妙遭控涉嫌貪汙弊案，且財產來源不明，23日以80萬元交保。有親近友人指出，林姿妙參選這屆縣長時曾向親友借錢，現在還有好幾百萬元沒還；也有議員和官員透露，林以前為了照顧4個孩子的確會向他人借錢，但都有借有還，也都有支付利息。

▲▼宜蘭縣長林姿妙赴地檢署。（圖／記者游宗樺攝）

▲林姿妙前往宜蘭地檢署。（圖／記者游宗樺攝，下同）

林姿妙涉嫌宜蘭縣府2019年某羅東土地免徵增值稅貪汙等弊案，宜蘭地檢署二度指揮廉政署進行搜索偵辦，認定林姿妙與其兒女涉貪，並有財產來源不明等情形，對林姿妙、其女兒林羿伶以及農業處處長康立和聲請羈押禁見。但宜蘭地院召開羈押庭，認為3人雖涉嫌重大，卻不符合羈押標準與必要，因此裁定林姿妙80萬元交保，林羿伶與康立和無保請回。

而林姿妙完成交保程序後走出地院，面對外界關心，她僅回答「謝謝大家」，隨即快步離去。由於此次宜檢聲押3人未成，宜蘭地檢署主任檢察官梁光宗表示，目前尚未收到宜蘭地院裁定書，將視裁定理由後提出抗告。

▲▼林姿妙女兒林羿伶。（圖／記者游宗樺攝）

▲林姿妙女兒林羿伶。

根據《聯合新聞網》報導，一名林姿妙的親近友人聲稱，林參選這屆縣長時曾向親友借錢，目前還有好幾百萬元還沒還，帳戶肯定有資金流向；而某位國民黨籍縣議員和了解林的官員透露，林總是借東還西，過去也曾向別人借錢照顧4個孩子，但都有借有還，也會支付利息，並不是什麼不光彩的事。

▲▼ 林姿妙官邸再度遭搜索 。（圖／記者游芳男翻攝）

▲林姿妙官邸再度遭搜索。（圖／記者游芳男翻攝）

雖然上述說法目前尚未獲得證實，但林姿妙早在上個月宜蘭縣府與羅東鎮公所被檢方搜索時，就曾發布3點聲明強調，相關金流帳戶等相關資料，她也很想公開給社會大眾檢視，但基於偵查不公開原則，因此無法對外說明，會盡量提供相關資料給檢調偵查。

林姿妙當時提到，「機6」用地變更為住宅區原意為減輕縣府財政負擔，但經議會駁回後，目前土地仍維持原本的「機關用地」，何來圖利之說，根本是特定人士不斷放消息給媒體企圖影響輿論與辦案，等同「政治撲殺」，她絕對遵照法律、制度行事，整起事態不僅影響她的信用，更打擊基層公務員士氣，所以決定對此提出嚴正抗議。

至於案情真相究竟為何，還有待相關單位進一步調查釐清。

►超狂「銀纖維」你穿過嗎？

►越補越乾？護唇膏這樣擦才對！

ET快訊
BMW國道自撞噴飛！28歲姊姊慘死「19歲弟失憶坐路中」
韓劇男神確診新冠！　「已打完三劑疫苗」最新現況曝光
桃園妹看診遭綁鐵床性侵30分鐘　整復師竟噁稱「不小心滑進去」
6天雨下對地方！石門水庫2億噸「滿出來了」　5水庫水位出爐發
北北基大雨！新竹以南「太陽公公」終於上班　明乾冷探10℃
俄烏危機撼全球　美股大跌464點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

名醫赴美娶小三生孩子！　判賠正宮190萬

林姿妙「老借東還西」　親友曝選縣長欠數百萬沒還

林姿妙剛上任就被監聽　立委爆「神秘保險箱」：裡面是金條？

台科大教授涉假發票詐百萬研究費　黃兆龍150萬交保

開BMW上國道自撞噴飛！28歲姊姊慘死「19歲弟失憶坐路中」

桃園妹看診遭綁鐵床性侵30分鐘　整復師竟噁稱「不小心滑進去」

快訊／台東倉庫火警！整棟建築陷火海「濃煙竄天」　2人受傷送醫

花蓮警副所長宿舍身亡！同事交班找不到人　上樓驚見他趴床無呼吸

快訊／板車、槽車猛烈相撞翻覆「橫躺西濱」　駕駛受困

快訊／彰化台61線「油罐車翻覆」塞住車道　路人震撼傻站路中央

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

4屁孩將娃娃機「推倒掃光」　隔壁機台遭波及：有夠衰！

小禎「戒喝湯吃蒜」5不原則甩肉50kg！ 公開菜單：把自己當糖尿病患者

《氣象廳》老嚴「離家14年」遭妻小冷落　每天看臉色「不如流浪狗」老婆吐心痛真相

萌弟生日低頭許願「我要聽話」　下秒頭髮燒起來！媽目睹嚇壞

浪貓衝進馬路遭撞飛躺車陣　騎士急擋車一把抱起到路邊

名醫赴美娶小三生孩子！　判賠正宮190萬

林姿妙「老借東還西」　親友曝選縣長欠數百萬沒還

林姿妙剛上任就被監聽　立委爆「神秘保險箱」：裡面是金條？

台科大教授涉假發票詐百萬研究費　黃兆龍150萬交保

開BMW上國道自撞噴飛！28歲姊姊慘死「19歲弟失憶坐路中」

桃園妹看診遭綁鐵床性侵30分鐘　整復師竟噁稱「不小心滑進去」

快訊／台東倉庫火警！整棟建築陷火海「濃煙竄天」　2人受傷送醫

花蓮警副所長宿舍身亡！同事交班找不到人　上樓驚見他趴床無呼吸

快訊／板車、槽車猛烈相撞翻覆「橫躺西濱」　駕駛受困

快訊／彰化台61線「油罐車翻覆」塞住車道　路人震撼傻站路中央

年紀輕就狂掉髮？專家教「防止脫髮5件事」　第4超多人都忽略

Toyz深夜突曬血臂刺青照…「暗黑骷髏包半手」血爆噴直喊：超痛

開戰在即　旅烏克蘭台灣人須冒險到莫斯科代表處！他最後倉逃波蘭

基隆捷運定案　港務公司、台鐵與台灣菸酒公司七堵五千餘坪土地大增值

大尺碼女孩：沒有約不到的砲　「黑人滑套」讓她走上復仇之路

羅志祥曬自拍照…遭陸網酸「怎麼還能出現」　霸氣回嗆了！

韓劇男神朴敘俊確診新冠！　「已打完三劑疫苗」最新現況曝光

幼稚園摺紙「重現哥吉拉大戰基多拉」　神手爸驚呆2.1萬人

柯文哲新人事曝光！　「主播夫妻檔」將聯手操盤文宣輿論戰

小松菜奈婚後大解放？低胸、挖腰、超短褲上陣　罕見洩性感面貌

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

社會熱門新聞

18歲男帶15歲女友超商廁所野戰　下場GG

看診女遭綁床性侵　整復師：不小心滑進去

花蓮警副所長宿舍身亡　同事交班找不到人嚇壞

健身教練悶死女友當最後約會　友人：他思考了一個月

瑪莎3煞聘7大律師...賠償卻摳到爆　母怒轟：離譜數字=草菅人命

開BMW上國道自撞噴飛！姊慘死弟失憶

華山分屍案定讞　陳伯謙逃死確定

林姿妙剛上任就被監聽　立委爆「神秘保險箱」

即／彰化台61線「油罐車翻覆」　路人站中央傻眼

台東倉庫深夜火警　2人受傷送醫

噁男摸女同事胸部　辯關心「怎沒穿內衣」

西濱163K伸港路段板車與槽車相撞　消防全力搶救

獨／引水英雄正面曝　上萬條船靠他進港

林姿妙被爆選縣長欠數百萬沒還

更多熱門

相關新聞

林姿妙剛上任就被監聽　立委爆「神秘保險箱」

林姿妙剛上任就被監聽　立委爆「神秘保險箱」

宜蘭縣長林姿妙涉嫌某羅東土地免徵增值稅貪汙等弊案，22日宜蘭地檢署指揮廉政署發動二度搜索，她進行一整天偵訊後遭聲押禁見，昨（23）日以80萬元交保，有相關人事透露，林姿妙在2018年底上任縣長時，身旁親信就被監聽。

快訊／朱立倫聲援林姿妙：司法不能變成政治攻防工具

快訊／朱立倫聲援林姿妙：司法不能變成政治攻防工具

即／宜縣府委託律師幫湊80萬　林姿妙微笑交保

即／宜縣府委託律師幫湊80萬　林姿妙微笑交保

林姿妙遭聲押禁見　國民黨：中央律師團協助釐清案情

林姿妙遭聲押禁見　國民黨：中央律師團協助釐清案情

林姿妙涉貪聲押3人全被打臉　宜檢不服將提抗告

林姿妙涉貪聲押3人全被打臉　宜檢不服將提抗告

關鍵字：

林姿妙宜蘭地檢署

讀者迴響

熱門新聞

蕾菈：我隆乳了！　「手術完爆哭」胸下垂自卑3年終圓夢

百萬網紅被警證實「是詐騙集團」！陽光笑臉騙倒粉絲

18歲男帶15歲女友超商廁所野戰　下場GG

豪雨夜襲！再一發10°C水彈全台變色

棄台灣籍10天後…陳竹音宣布閃婚：成為祖國山東媳婦！

金鐘主持人「阿美族廚神」爆性侵醜聞！和解不成遭判刑1年

弟弟在她房間啪啪！見1幕氣炸：還有用過的保險套

舒淇隔離偶遇大咖女神！　住對面狂揮手：真巧

狗被蛇咬死！哭到睡著隔天竟復活

小禎「戒喝湯吃蒜」5不原則甩肉50kg！

「163歲木乃伊活死人」網瘋傳！真相曝光

台中街頭現4千萬霸王級賓士！車主身份曝

6天雨下對地方！石門水庫滿出來了

王品13大品牌3月優惠懶人包

看診女遭綁床性侵　整復師：不小心滑進去

更多

最夯影音

更多
妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動
峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面