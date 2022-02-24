林姿妙「老借東還西」　親友曝選縣長欠數百萬沒還

記者黃翊婷／綜合報導

宜蘭縣長林姿妙遭控涉嫌貪汙弊案，且財產來源不明，23日以80萬元交保。有親近友人指出，林姿妙參選這屆縣長時曾向親友借錢，現在還有好幾百萬元沒還；也有議員和官員透露，林以前為了照顧4個孩子的確會向他人借錢，但都有借有還，也都有支付利息。

▲林姿妙前往宜蘭地檢署。（圖／記者游宗樺攝，下同）

林姿妙涉嫌宜蘭縣府2019年某羅東土地免徵增值稅貪汙等弊案，宜蘭地檢署二度指揮廉政署進行搜索偵辦，認定林姿妙與其兒女涉貪，並有財產來源不明等情形，對林姿妙、其女兒林羿伶以及農業處處長康立和聲請羈押禁見。但宜蘭地院召開羈押庭，認為3人雖涉嫌重大，卻不符合羈押標準與必要，因此裁定林姿妙80萬元交保，林羿伶與康立和無保請回。

而林姿妙完成交保程序後走出地院，面對外界關心，她僅回答「謝謝大家」，隨即快步離去。由於此次宜檢聲押3人未成，宜蘭地檢署主任檢察官梁光宗表示，目前尚未收到宜蘭地院裁定書，將視裁定理由後提出抗告。

▲林姿妙女兒林羿伶。

根據《聯合新聞網》報導，一名林姿妙的親近友人聲稱，林參選這屆縣長時曾向親友借錢，目前還有好幾百萬元還沒還，帳戶肯定有資金流向；而某位國民黨籍縣議員和了解林的官員透露，林總是借東還西，過去也曾向別人借錢照顧4個孩子，但都有借有還，也會支付利息，並不是什麼不光彩的事。

▲林姿妙官邸再度遭搜索。（圖／記者游芳男翻攝）

雖然上述說法目前尚未獲得證實，但林姿妙早在上個月宜蘭縣府與羅東鎮公所被檢方搜索時，就曾發布3點聲明強調，相關金流帳戶等相關資料，她也很想公開給社會大眾檢視，但基於偵查不公開原則，因此無法對外說明，會盡量提供相關資料給檢調偵查。

林姿妙當時提到，「機6」用地變更為住宅區原意為減輕縣府財政負擔，但經議會駁回後，目前土地仍維持原本的「機關用地」，何來圖利之說，根本是特定人士不斷放消息給媒體企圖影響輿論與辦案，等同「政治撲殺」，她絕對遵照法律、制度行事，整起事態不僅影響她的信用，更打擊基層公務員士氣，所以決定對此提出嚴正抗議。

至於案情真相究竟為何，還有待相關單位進一步調查釐清。