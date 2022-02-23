摸女同事胸部！苗栗派遣工伸鹹豬手　辯關心她「怎沒穿內衣」

▲苗栗縣1名羅姓派遣工，酒後伸鹹豬手觸碰女同事胸部，雖矢口否認犯行，但檢方罪證確鑿，依違反性騷擾防治法將他起訴。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮1名羅姓派遣工，日前被分配到通霄漁港擔任清潔工作，不料酒後竟伸鹹豬手，觸碰患有輕度智能障礙女同事的腰部及胸部；女子拍照蒐證後，一狀告上法院，羅男否認犯行，辯稱只說：「妳怎麼這麼胖」、「怎麼沒穿內衣」而已；檢方罪證確鑿不採信羅男辯詞，依違反性騷擾防治法將他起訴。

據了解，羅男在2021年8月18日上午11時許，和1名患有輕度智能障礙的女子，一同在通霄漁港周邊擔任清潔工；不料，羅男在酒後三巡後，騎著機車到漁港廁所旁邊的公共休息區休息，見女子也在場後，竟趁機以徒手方式，撫摸她的腰部及胸部，因女子的弟弟在場及經女子拒絕始罷手。

女子受欺負後，立即打電話告知庇護工場的主管，經主管教導女子用手機拍下羅男身影及機車蒐證後，立刻向警方報警；警方循線將羅男查獲，羅男辯稱只是關心對方，只說「妳怎麼這麼胖？」及「怎麼沒有穿內衣？」只有拿礦泉水，不小心碰到她的手而已，矢口否認犯行。

不過，檢警不採信羅男供詞，加上女子及其弟弟、工廠主管證詞一致，且有手機通聯、照片等為證，檢察官認為羅男犯性騷擾防治法罪嫌可認定，依法將他提起公訴。

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