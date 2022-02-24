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「優人神鼓」屏菸2／25日開幕表演　開啟歷史場域沉浸式體驗

▲優人神鼓屏菸25日開幕表演 。（圖／文化處提供，資料照，下同）

▲優人神鼓屏菸25日開幕表演 。（圖／文化處提供，資料照，下同）

記者陳崑福／屏東報導

享譽國際的「優人神鼓」2月25日將於屏菸1936文化基地開幕演出，優人舞者以經典曲目，帶領民眾穿梭於屏東菸葉館，透由鼓聲與肢體詮釋，開啟歷史場域與藝術融合的沉浸式體驗，當日於下午2時開放民眾入園，前100名可獲得開園限定福袋。

▲優人神鼓屏菸25日開幕表演 。（圖／文化處提供，資料照，下同）

▲優人神鼓屏菸25日開幕表演 。（圖／文化處提供，資料照，下同）

文化處表示，屏菸1936文化基地於25日下午5點半開幕，邀請「優人神鼓」在園區入口金葉廣場，以擊鼓祈福儀式，迎接民眾入園。接著，優人舞者以雲腳方式，穿梭於屏東菸葉館，開啟歷史場域的探索，在菸葉除骨、複薰等大型加工機具間，以優人神鼓曲目獨特性，用鼓聲、銅鑼等不同樂器的屬性，創造空間音樂感，在舞者忽快忽慢的移動步伐當中，遊走空間，也引領觀眾穿越時間長河，平靜的享受此空間的美好。

文化處長吳明榮說，迎接屏菸開幕，25日下午2時開園，開幕當天至2月28日每日推出限量100份開園禮， 民眾只要上「屏菸1936文化基地」臉書按讚就有機會獲得。

此外，園區開園時間每日上午 9時-晚上10時；各展覽館舍至3月底前免費參觀，除週一休館，平日參觀時間為上午9時-下午6時，週五至週日為上午9時-晚上9時，為管制館內人流，採現場抽號碼牌方式入館。

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