優人神鼓打造「巫的村莊」　沈浸式劇場《諸神之鄉》限額開放

▲優人神鼓推出年度創作《諸神之鄉》，打造一個關於「巫的村莊」，以沈浸式劇場呈現。（圖／陳懷恩攝影／優人神鼓提供）

記者林育綾／台北報導

睽違2年，優人神鼓將於4月再次回到老泉山山上劇場，推出年度創作《諸神之鄉》，打造一個關於「巫的村莊」，更有別於以往的觀演模式，以沈浸式劇場呈現，帶領觀眾在村中移動、穿梭於林蔭間，近距離體驗在不同空間的多重事件，4/23、4/24演出6場，每場次僅開放200位觀演名額。

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▲《諸神之鄉》打造一個關於「巫的村莊」。（圖／陳懷恩攝影／優人神鼓提供）

沉浸式劇場是當代展演模式的潮流之一，此次《諸神之鄉》有別於以往的觀演模式，師承果托夫斯基（Jerzy Grotowski）導演劉若瑀特別將優人神鼓的山上劇場，依照《諸神之鄉》設計成一個古老培養巫覡的特殊村子，藉由沉浸式劇場的呈現，帶領觀眾在村中移動，穿梭於林蔭間，近距離體驗錯落在不同空間的多重事件。

▲觀眾將被帶領在村中移動、穿梭，近距離體驗在不同空間的多重事件。（圖／陳懷恩攝影／優人神鼓提供）

劉若瑀提到，過去優人一直往外走，每個作品排練後，大家都是等著出國表演；不過2019年歷經了老泉山山上劇場大火，緊接又面臨疫情重創，「那一把火，把我們的心帶回到了這座山上劇場，才發現老泉山給優人的力量其實非常大。」

劉若瑀說，「《諸神之鄉》就是從老泉山自己長出來的，長出來這座山、長出來這些人。優人在這幾十年長的時間，悟出了，是山與人在共處，我們也盡可能在保護祂原始的生態樣貌，讓人進來，在祂裡面跟山學習與沉澱，最關鍵的是這裡的人可以聽見山的聲音，也讓優人自覺，老泉山似乎讓這些人成為可以和山溝通的人，是祂孕育了我們，孕育了這些可以扮演這些諸神角色的人。」

去年在三級警戒期間，劉若瑀養成了每天上午7點上山的習慣，也會跟沿途路過的植物打招呼。一次在她打招呼後，發現植物竟然會「動」回應，她笑說「也有可能是風吹過」，不過此後，跟植物問候成了她那段期間每天早晨的儀式；而且為了重建山上劇場，學會更尊重自然，也從沒有在未告知前砍伐山上的一草一木。

▲優人神鼓藝術總監黃誌群（右）、導演劉若瑀（左）。（圖／陳懷恩攝影／優人神鼓提供）

藝術總監黃誌群則說，遠古的「巫」就是藝術的發源，當祂在「巫」的狀態之下，必須先有動作，那就是舞蹈的起源，當祂吟唱，也許擊石作為配器，那就是音樂的起源，當祂寫了一些文字、說了一些話，那就是文學的起源，當他畫了圖，那就是美術的起源。

黃誌群表示，這些歌、舞蹈、文字、圖，皆具有其「意義」，成了我們藝術的功能；「儀式」則是一個閾門、通道，要從二到一的過程需要經過一個閾門、一種儀式。而藝術的源頭「巫」，正是這個閾門的引領者，在自古以來傳遞這個客觀真理的角色。人們感受到二合為一的過程，融化了自我內在的二元思維，讓自己成為神，成為巫，也成為天地，成為萬物。

《諸神之鄉》就是希望把「巫」的角色的精神提出來，讓大家感受到，雖然是一個非常遠古的角色，但祂仍然影響著人們每一個當下，透過儀式，讓自然與人之間、人跟神成為合一狀態。

▲優人神鼓創作《諸神之鄉》，打造一個關於「巫的村莊」，以沈浸式劇場呈現。（圖／陳懷恩攝影／優人神鼓提供）

另外，延續「點亮十三層」的合作、2021年《亙古以來》線上展演震撼好評，優人神鼓將再次邀請撒奇萊雅族羅法斯祭團共同演出，一起透過擊鼓、古歌謠、鐘磐銅鑼，帶領觀眾與巫者以鼓樂呼應山鳴，一同經歷村莊內發生的衝突與喜悅，召喚萬物映現純粹的初心。

《諸神之鄉》將於4/23（六）至4/24（日）演出6場，每場次開放200位觀演名額，並分別於信義誠品、瑞芳青雲殿等地舉辦4場系列講座，探討儀式與劇場的關係，以及人與自然的關係，分享不同方式或儀式傳承文化遞續的使命。