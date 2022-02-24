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新竹旗艦店開幕！連張鈞甯也被圈粉　德瑞克馬桶智慧亮點超貼心

▲德瑞克新竹旗艦店開幕！代言人張鈞甯出席站台，並分享自己被圈粉的原因。（採訪撰稿╱記者陳珊珊；攝影剪輯╱記者吳杰澄）

記者陳珊珊／新竹採訪報導

女神張鈞甯一身俐落優雅西裝登場，與在場嘉賓一起為德瑞克新竹旗艦店開幕，擔任多年德瑞克代言人的她也大方分享自己的「心頭好」，笑著說德瑞克的智慧馬桶真的很貼心。

▲▼ 德瑞克 業配 。（圖／）

▲德瑞克新竹旗艦店開幕！代言人張鈞甯出席站台。（圖／德瑞克提供）

德瑞克代言人張鈞甯分享，「現在家裡全部都是使用德瑞克的產品，我最喜歡的是智慧型馬桶，目前使用的是淨未來第三代了！我覺得它的功能很貼心，比如說溫度調節就有不同的溫度，像媽媽喜歡的溫度，就跟我喜歡的不一樣，可以設定成自己最舒服的模式，另外洗淨效果的水量大小也自己可以調節，我覺得它就是一台非常聰明、貼心且呵護人的馬桶」。　

▲▼新竹旗艦店開幕！連張鈞甯也被圈粉　德瑞克馬桶智慧亮點超貼心。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼代言人張鈞甯分享自己被德瑞克圈粉的原因。（圖／記者吳杰澄攝；以下同）

▲▼新竹旗艦店開幕！連張鈞甯也被圈粉　德瑞克馬桶智慧亮點超貼心。（圖／記者吳杰澄攝）

近幾年越來越多人開始注重馬桶智慧，德瑞克「淨未來全自動智慧馬桶」一推出就亮點滿滿，也打中張鈞甯的心！德瑞克發言人陳信村介紹，「在第三代淨未來智慧馬桶，除了以往可拆洗式的噴頭以外，我們現在又把它進化到紫外線殺菌，讓民眾在後疫情時代更安心，另外這顆馬桶除了有靠近時自動感應掀蓋功能，我們還設計一個最新的腳觸開關，像是男生要使用時，只要走過去用腳踢它一下，馬桶就會自動掀起下蓋，使用完之後，只要人離開就會自動沖水，也就是說，在整個如廁的過程中，你的手都不需要去碰到這顆馬桶」。

▲▼新竹旗艦店開幕！連張鈞甯也被圈粉　德瑞克馬桶智慧亮點超貼心。（圖／記者吳杰澄攝）

▲第三代淨未來多了一個新的腳觸開關，只要走過去用腳踢它一下，馬桶就會自動掀起下蓋。

新品將以更貼近人的智慧方式，陪伴在大家的生活中，靠著不斷升級，滿足民眾對於家裡儀式感的追求，尤其現在「小宅當道」，如何在空間與質感上拿捏妥當，就顯得相當重要。德瑞克發言人陳信村說：「像我們第三代淨未來，它大概只有70公分的深度，重點是在這麼小的狀況之下，我們並沒有把功能都喪失掉，也就是說目前來講，是不斷地在把空間利用最大化、功能最佳化，可以去符合現在住宅的設計趨勢」。

▲▼新竹旗艦店開幕！連張鈞甯也被圈粉　德瑞克馬桶智慧亮點超貼心。（圖／記者吳杰澄攝）

▲德瑞克智慧馬桶不斷創新升級，滿足消費者所需。

不斷升級創新的貼心設計，讓德瑞克深受消費者喜愛，也是許多建商的首選品牌，新竹縣不動產開發商業公會副理事長柳皓瀚表示，「市面上有許多產品，德瑞克我用了將近10多年，所有客戶的滿意度都非常高」。豐邑機構總經理邱崇喆提到，「客人真正想要的部分，德瑞克一定做得到，特別在沖水設計，過去我們多以省水來做評估，現在沖水還可以進階到除臭，我想這點是德瑞克讓我非常滿意的一個重點」。有謙建設董事長吳國寶也說，「使用過一些品牌之後，我們發覺德瑞克的態度跟服務性都做得非常好，事實上，我們從有謙系列到現在都是使用德瑞克」。

▲▼新竹旗艦店開幕！連張鈞甯也被圈粉　德瑞克馬桶智慧亮點超貼心。（圖／記者吳杰澄攝）

▲德瑞克新竹旗艦店正式與大家見面。

德瑞克一路走來60周年，馬桶智慧升級、亮點多，即日起，新竹旗艦店也正式與大家見面，消費者能夠現場體驗，更清楚了解產品特色與自己的重點需求，讓家的品味大大提升！

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