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瘋電影／第一爐香　女人為愛出賣自己男人最愛始終自己

文／賴賴

▲▼第一爐香。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

果然彭于晏演技到位撐起了這整個時代的女性價值，民初香港糜爛豪奢的物質價值取向的亂世，門面排場都大於道德教育，電影流暢好看，內地演員開口就是戲，果然深度程度還是都比台灣偶像出身的底子強太多，張鈞甯一開口就在台灣，反而彭于晏把這個花花公子詮釋到位，外國混血風流動物，富翁花心的產物，電影非常好看。

這就是一個故事，沒有道理，沒有教條，而是一個時代的片段，吃不了苦的富少，嫁為人做小一輩子抬不起頭的富有徐娘，他們的心靈空缺永遠無法填補，愛上永遠不會只愛自己的丈夫，決定自己嫁給自己設定的地獄，在痛苦中滿足，非常女性思維角度，劇本實在鏗鏘有力地將每個腳色充飽靈魂，苦～何止一世，想要享樂便要吃苦，快樂卻和苦永遠不等比，值得嗎？賀爾蒙決定。

片　　名：第一爐香
英文片名：Love After Love
類　　型：劇情
上映日期：2022-01-14
片　　長：02時24分
導　　演：許鞍華(Ann Hui)
演　　員：彭于晏(Eddie Peng) 、 馬思純 、 張鈞甯 、 俞飛鴻 、 梁洛施(Isabella Leong)
國　　家：中國
語　　言：國語
發行公司：甲上


劇情大綱

你願意付出多少 去愛一個人？

上海女學生葛薇龍(馬思純飾)來香港求學，投靠姑媽梁太太(俞飛鴻飾)，卻反被梁太太利用，把她當作餌誘吸引男人，葛薇龍漸漸沉迷在紙醉金迷中。後來她被花花公子喬琪喬(彭于晏飾)吸引，為了繼續過聲色犬馬的上流社會生活，不惜出賣自己的靈魂，費盡心機嫁給了喬琪喬，最終淪為姑媽梁太太和喬琪喬斂財的工具。

▲▼ 第一爐香。（圖／YAHOO）

▲遊走在上流社會的姨太太，窮姪女跑來投靠姑姑。

▲▼ 第一爐香。（圖／YAHOO）

▲長袖善舞的姑媽非常精明幹練，應對進退高手中的高手。

▲▼ 第一爐香。（圖／YAHOO）

▲張鈞甯從口調到演技都到位得詮釋這位心機深條件不足徹底的俾女。

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