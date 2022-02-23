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打造「大南部棒球走廊」　莊瑞雄搶棒球票：屏東變職棒春訓重鎮

▲民進黨立委莊瑞雄。（圖／翻攝自莊瑞雄臉書）

▲民進黨立委莊瑞雄。（圖／翻攝自莊瑞雄臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委莊瑞雄拋出「超越高雄」競選主軸，爭取民進黨屏東縣長提名，引發討論。莊23日接受《東森新媒體ETtoday》專訪時表示，憑藉屏東的氣候條件，此時正是吸引國內外球隊進駐的時機，他主張打造「大南部棒球走廊」，透過興建國際級棒球場、運動公園附近的棒壘球場等，將可進一步強化「屏東春訓園區」，讓屏東恢復過去「美和青少棒隊」的榮耀。

莊瑞雄今天受訪說，他拋出「超越高雄」的選舉訴求，下階段將說明產業轉型、就業機會、交通建設等3面向的具體政見，包括加速高鐵南延、屏南水底寮外環道工程等在地高度關注的議題，另也將提出觀光、醫療、水源、運動產業升級的具體論述，目前政策白皮書已經在撰寫當中，近期也透過社群平台，宣傳包括屏南快速道路、屏南潮州社會宅等具體問政成果。

對於運動產業升級相關政見，莊瑞雄舉例，過去談到台灣的棒球，每一次都是在講屏東縣美和中學青少棒隊，以前都是在世界上拿到第一，也是職棒的搖籃，他若當縣長一定重點支持，讓美和恢復榮耀。

莊瑞雄說，屏東的氣候最適合發展春訓基地，現在縣府規劃「屏東運動園區棒球場方案和雙語學校」方案，可望建設國際級棒球場，透過各種產業進駐相輔相成，且屏東縣和高雄市僅一溪之隔，若是可以移地做訓練或比賽，來的人潮是很可怕的，「如果與日本、韓國做比較，他們還有下雪的氣候，而台灣北部也相對低溫多雨，屏東真的是春訓最好的基地」。

莊瑞雄表示，他主張棒球要「超越沖繩」，因為屏東的氣候比沖繩更適合，例如中信兄弟將屏東鹽埔中信園區球場作為訓練基地，很多球迷就會到屏東追星，進而提高周邊觀光效益，又或者過去也有不少日本、韓國球隊移地到台灣做春訓，對台灣都是讚不絕口，現在中信兄弟二軍的表現也很好，相信很多職棒隊伍都會有打造「農場」的念頭，此時正是屏東吸引各球隊進駐的時機。

「如果有一個完善的春訓基地，我相信到最後，連日本、韓國的球團進駐以後，就會帶來豐碩的觀光財」，莊瑞雄補充，屏東擁有國小、國中、高中、大學棒球隊，近年也成立屏東紅尾成棒隊，已經是「棒球大縣」，可透過寒暑假教練培訓課程、近距離觀摩職業訓練、在秋冬及春訓以外的時間與球隊合作訓練等作法，進一步培育棒球好手。

在場地方面，莊瑞雄指出，屏東現在規劃在運動公園附近的台糖土地打造兩座棒壘球場，若是加上位於雲鵬眷村附近的國際級棒球場，可望打造小而美、精緻化的球場，提供各球隊做使用。

莊瑞雄的棒球夢不只如此，他說，雲林、嘉義、台南、高雄、屏東孕育出無數棒球好手，近年中職二軍賽事都安排在雲林斗六、嘉義縣市、台南澄清湖球場或屏東中信園區，未來藉由完善「屏東春訓園區」，將成為增加中職二軍賽事場次的誘因，亦可促成與外國球隊交流的賽事，將可打造「大南部棒球走廊」。

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