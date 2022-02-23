香港單日確診＋8674例再創新高　增24人離世...6人接種過兩劑疫苗

▲香港替幼兒及老人施打疫苗。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

香港今（23）日公布新增8674例確診，再創第5輪疫情以來新高，其中有3起為境外輸入病例，其餘8671人皆為本土染疫。確診個案中有30人疑感染Delta變種病毒，5428例疑似感染Omicron變種病毒，此外，22日還有7990例個案呈報。

▲香港新冠肺炎確診人數持續飆升。（圖／CFP）

《東網》報導，衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，再多24名患者染疫亡，涉及16男8女，介乎52至97歲，其中21人為65歲以上長者，6位兩針（已施打兩劑疫苗），1位已打1針，其餘無打針，15人來自院舍（養老院）。

面對每日新增確診案例持續飆升，香港公立醫院也出現醫療崩潰的慘況，港府也要求初步確診民眾在家等候送院。對此，香港衞生署衞生防護中心總監徐樂堅指出，為加快調查及找到同住家人隔離，港府現已向初步確診的患者發送短訊，內有一條連結可連到電子表格，患者填寫後需要回覆，包括報告自身病況，家中有否長者、幼童或孕婦等，是否適合留家候診，以方便安排入院及安排家人隔離。

徐樂堅強調，希望市民體諒隔離設施不足，會視乎病人情況是否穩定、家中有高風險人士（長者孕婦幼兒），優先送他們去隔離設施或醫院，「其他人可能未必能及時送去隔離設施及醫院，如家居許可請盡量留在房中，避免一同吃飯，14日後如檢測為無感染可離開家居，帶有病毒則仍需隔離。」