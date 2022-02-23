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社會 社會焦點 保障人權

臉書《~~我愛鹿港小鎮~~》無預警滅團　15萬社友瞬間消失

▲臉書我愛鹿港小鎮被停權。（圖／翻攝自網路）

▲臉書我愛鹿港小鎮被停權。（圖／翻攝自網路）

記者唐詠絮／彰化報導

繼去年臉書社團《彰化人大小事》無預警被2度滅群後，今(23)日《~~我愛鹿港小鎮~~》也莫名其妙遭到停權，15萬多名社員瞬間搜尋不到社團，更讓管理員傻眼，為何用心經營長達11年，卻遭到滅團的後果，真的一頭霧水，目前已再另開社團，延續小鎮精神。

臉書社團《~~我愛鹿港小鎮~~》成立至今已有11年，內部成員約有15萬餘人，是彰化前三大社團之一，管理員用心經營社團，守護鹿港小鎮，舉凡小吃、工藝及人文古蹟等等，審核嚴格，也會避免貼文涉及政治、保護個資，一步一步將社團壯大，廣告也只限周日，如今遭到滅團，讓社友們感到相當的不捨。

施姓管理員表示，小鎮成立11年，今天中午看到社團停權的通知，說違反「垃圾訊息」規定，官網也沒有告知哪則文章違規，直接停權，真的一頭霧水，不管社團有沒有歸還，喜愛鹿港的心，永遠都在，另外再開2團，延續小鎮的精神。

去年9月間《彰化人大小事》被滅團後，當時有網友說明指稱，會有三種可能遭到封鎖，一是大量帳號瞬間檢舉，二是大量假帳號瞬間以違規貼文洗版，三是討論到敏感話題，也有人分享，曾經碰到類似狀況，按照臉書程序進行申復，需要管理員的帳號申請身份證、健保卡雙重認證，就比較不會發生這種狀況。

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彰化~~我愛鹿港小鎮~~臉書停權

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