超神人體翻譯機！記者實況轉播烏俄危機　60秒切換6語言爆紅

▲克勞瑟外語能力驚人,可流利切換英語、盧森堡語、西班牙語、葡萄牙語、法語及德語。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

烏克蘭危機近期成為全球媒體高度關注焦點。不過,美聯社記者克勞瑟(Philip Crowther)在首都基輔進行現場轉播時展現優異外語能力,能在6種語言間流利切換,利用英語、盧森堡語、西班牙語、葡萄牙語、法語及德語報新聞。在60秒剪接畫面曝光後,克勞瑟也隨即在網路上竄紅。

Six-language coverage from #Kyiv with @AP_GMS. In this order: English, Luxembourgish, Spanish, Portuguese, French, and German. pic.twitter.com/kyEg0aCCoT