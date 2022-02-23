超神人體翻譯機！記者實況轉播烏俄危機　60秒切換6語言爆紅

▲克勞瑟外語能力驚人，可流利切換英語、盧森堡語、西班牙語、葡萄牙語、法語及德語。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭危機近期成為全球媒體高度關注焦點。不過，美聯社記者克勞瑟（Philip Crowther）在首都基輔進行現場轉播時展現優異外語能力，能在6種語言間流利切換，利用英語、盧森堡語、西班牙語、葡萄牙語、法語及德語報新聞。在60秒剪接畫面曝光後，克勞瑟也隨即在網路上竄紅。

每日郵報報導，41歲的克勞瑟目前是美聯社（Associated Press）的國際特派記者，在盧森堡出生，父親是英國人，母親是德國人，通曉多國語言，經常以不同語言報導全球新聞事件，過去待過多家知名媒體，包括在France 24擔任白宮記者及新聞主播等。

克勞瑟近期一直守在基輔，為不同新聞台轉播俄羅斯及烏克蘭之間的最新情勢。依據他在推特上發布的影片，他以烏克蘭首都自由廣場為背景，以英語、盧森堡語、西班牙語、葡萄牙語、法語及德語報新聞，各種語言間可切換自如，相當流利。

這段影片在21日上傳至推特後，迄今已吸引近2000萬人次觀看，圈粉無數，許多網友都對克勞瑟的多國語言能力感到驚嘆萬分，「我對任何一個可以說這麼多種語言的人都感到尊敬」、「太驚人！我可保證，葡萄牙語的新聞播報聽起來就像是他在葡萄牙出生長大」、「應該要拿6份薪水」。

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