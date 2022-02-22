大快人心！惡司機欺負醉乘客繞路8分鐘　多收30元反收600元罰單

▲▼台中市一名司機未依照乘客要求開車，不料多繞了8分鐘、多收30元，結果被罰600元。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市57歲賴姓男子酒後攔下一輛62歲的張姓男子所開的計程車，賴男提醒該走哪條路比較快，張男表面答允，實際上並未照做，張男先是隱忍不發，後來發現車子愈開愈遠，於是在車上爆發口角，警方獲報到場，根據網路地圖顯示，計程車確實比乘客所指定的路線多出8分鐘，車資多收30元，因此對張開出600元罰單。

警五分局北屯派出所警員秦庭裕、洪玫君日前深夜1點53分獲報，軍功路與軍福十八路口有2名男子發生口角，警方到場發現，原來是乘客和計程車司機為了路線而爭吵。

賴姓男子在中清路與環中路口上車後，請張姓司機載到軍功路與軍福十八路口，要求司機走台74線快速道路較快。

司機口頭上雖然應允，但並未照著乘客的要求開，賴男按捺心中不快，口頭告知司機走台74線快速道路較節省時間，司機後來改從崇德交流道上快速道路，賴男心想接著應該從松竹交流道下，右轉松竹路後接軍功路就到了。

不料司機上崇德交流道後，沒有在松竹交流道，反而提早在潭子交流道下，並改走平面道路中山路（左轉松竹路再接軍功路），賴男認為多繞遠路，雙方便在車上爆發口角衝突並請警方到場處理。

員警會同雙方檢視計程車的行車紀錄器並以網路地圖輔助，網路地圖顯示司機行走的路線，確實比賴男指定的路線要多出8分鐘，認定司機確實有繞路情事，依道路交通管理處罰條例第38條第2項，計程車駕駛人，故意繞道行駛者，處600元至1200元。

張姓司機繞路多收了30元車資，結果反而收到600元罰單，因小失大，警方呼籲計程車駕駛勿任意繞路，並應與乘客確實溝通，避免爭議。