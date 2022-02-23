俄承認烏東獨立　中國外交部記者會連閃外媒14題提問

▲中國外交部發言人汪文斌在記者會上避免正面回應烏克蘭問題。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁21日單方面宣布，承認烏克蘭東部頓內次克和盧甘斯克共和國獨立地位，隨後派兵進駐「維和」。中國外交部發言人汪文斌22日接受外媒發問時，談到中方對烏克蘭問題的態度時竟連續迴避了14個問題。

CNN報導，汪文斌在22日的外交部例行記者會上接受提問，外媒接連針對烏克蘭問題提出至少14個問題，包括中國是否承認頓內次克和盧甘斯克共和國的獨立地位，以及中國是否會利用自身影響力阻止俄羅斯進一步入侵烏克蘭領土。

汪文斌並未正面回答，僅重申任何國家正當的安全疑慮都應該受到尊重，他呼籲各方「保持克制」，此說法與稍早中國外交部在外交部長王毅和美國國務卿布林肯通話完後，所發布的聲明相同。

報導指出汪文斌面對外媒的提問，回應的外交用語全和該項聲明相同，並沒有另外的發言，和過去幾天西方國家猛烈抨擊俄羅斯時，中國不願意加入批評的態度一致。

外媒還提到俄羅斯聲稱烏克蘭不是獨立國家，以及「北京堅稱台灣是中國的一部分」，兩者之間是否能夠相提並論。汪文斌的回答則是再次強調，「世上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。」

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