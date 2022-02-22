貓奴必逛「貓美術館」2度來台！全新貓畫真跡首次海外展出

▲「貓•美術館」二度來台！台北華山1914文創園區開設「貓之旅快閃店」。（圖／聯合數位文創提供）

記者林育綾／綜合報導

2019年「貓•美術館」特展大獲好評，如今再度來台，此次展出山本修Shu Yamamoto先生全新創作，包括7幅西洋貓界名畫、4幅台灣限定朱銘美術館聯名貓太極系列創作，共11幅原畫真跡首次海外展出，還有超過百項限定紀念商品、獨家公仔，「貓之旅快閃店」即日起至4/10於華山1914文創園區東2A館舉行。

「貓•美術館–世界名畫•全面喵化 CAT ART by Shu Yamamoto」特展在2019年來台時大獲好評，如今2022年2月，在台北華山1914文創園區開設「貓之旅快閃店」，免費入場，再次集結「貓Cat」、「藝術Art」、「誘人Tempting」（CAT）三大元素，吸引貓奴重為喵星人宇宙。

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▲▼此次「貓•美術館」將展出山本修Shu Yamamoto先生全新創作，包括7幅西洋貓界名畫、4幅台灣限定朱銘美術館聯名貓太極系列創作。（圖／聯合數位文創提供）

此次「貓•美術館」將展出山本修Shu Yamamoto先生全新創作，包括7幅西洋貓界名畫、4幅台灣限定朱銘美術館聯名貓太極系列創作，共11幅原畫真跡首次於海外展出，將雷諾瓦《煎餅磨坊的舞會》、梵谷《星夜》、慕夏《四季》等作品，加入誘人的「貓元素」，轉化成雷喵瓦《煎餅磨坊的貓舞會》、喵谷《貓星月夜》、喵夏《貓的四季》等作品。

除了原畫展出外，快閃店將一比一擬真還原喵谷《貓星月夜》、喵德華《夜遊貓》與喵梭《貓夢》的畫中場景，讓粉絲可以變身成名畫中的貓走入畫中。 另也以11幅新貓畫開發製作超過百項的商品，從文具用品的便利貼、板夾到生活用品環保吸管杯、托特包、夜燈等，還有貓粉們最喜歡的150片扭蛋微拼與1000片拼圖，各種兼具實用性與療癒感貓界名畫商品。

▲「貓之旅快閃店」周邊，包括與朱銘美術館聯名的《貓太極禮盒》。。（圖／聯合數位文創提供）

快閃店也將於線下獨家販售「屬於你的桌上貓美術館」CAT ART by Shu Yamamoto世界名畫系列公仔，以山本修老師《戴珍珠耳環的少女貓》、《貓娜麗莎》、《拾貓草》等經典作品，結合美術館常見的經典畫框與擺飾，讓貓粉可以在自己的空間打造專屬的「桌上貓美術館」；而朱銘美術館聯名的《貓太極禮盒》30組限量販售，內含擴香石、異色貓太極公仔與限定景板。

▲「我不是胖虎」旗艦快閃店即日起至4月5日在華山文創園區登場。（圖／Facebook／我不是胖虎 Pop-Up STORE）

另外，「我不是胖虎」旗艦快閃店即日起至4月5日在華山文創園區中7A館舉行，由飛躍文創主辦，插畫家不二馬大叔創作。旗艦快閃店打造60坪大空間，更有2.5公尺「巨型招財胖虎」，「胖且生氣」的經典表情公仔和各種周邊，讓民眾拍過癮又買過癮。