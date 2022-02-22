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房市夯竊嫌組團連偷工地鋼筯 南警查緝追回300公斤

▲台南市警三分局破獲鋼筋竊盜集團，循線將哀姓嫌犯等4人查緝到案，並追回失竊鋼筋約300公斤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警三分局破獲鋼筋竊盜集團，循線將哀姓嫌犯等4人查緝到案，並追回失竊鋼筋約300公斤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近年來房市行情一片看好，大小建案相繼動工興建，有竊嫌專門鎖定建築工地，組團竊取鋼筯鐵條，台南市警三分局組成專案小組，2月21日晚上7時，循線將哀姓嫌犯等4人查緝到案，並追回失竊鋼筋約300公斤，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

▲台南市警三分局破獲鋼筋竊盜集團，循線將哀姓嫌犯等4人查緝到案，並追回失竊鋼筋約300公斤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警三分局於2月16、17日，分別由海南派出所、長安派出所及安佃派出所受理宜居路、長溪路三段、慈興七街等處，共4件建築工地竊盜案。損失新台幣12餘萬元，經警方調閱監視器及相關跡證後，掌握竊嫌所使用交通工具，並經分析比對發現這4件竊案，均為同一組竊嫌所為，市警三分局積極偵辦，立即組成專案小組，全力查緝犯嫌。

▲台南市警三分局破獲鋼筋竊盜集團，循線將哀姓嫌犯等4人查緝到案，並追回失竊鋼筋約300公斤。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警三分局破獲鋼筋竊盜集團，循線將哀姓嫌犯等4人查緝到案，並追回失竊鋼筋約300公斤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2月21日15時許，專案小組根據情資掌握嫌犯所使用車輛出現在仁德區，立即趨車前往，並於仁德區義林街、勝利路口攔獲哀嫌（男，28歲），經警方出示相關證據後，哀嫌自知難逃法網坦承犯案，並帶同警方前往新化區某產業道路甘蔗園，取出其與同夥所竊取之鋼筋鐵條約300公斤，隨後警方依所掌握之證據，於21日7時許，分別將蘇嫌（男，24歲）、蘇嫌（男，28歲）、毛嫌（男，24歲）等人查緝到案，對於竊盜犯行，哀嫌等4人均坦承不諱，訊後全案依竊盜罪嫌送辦。

▲台南市警三分局破獲鋼筋竊盜集團，循線將哀姓嫌犯等4人查緝到案，並追回失竊鋼筋約300公斤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經了解，哀嫌等人所竊取鋼筯鐵條，除300公斤被警方扣押外，其餘竊取之鋼筯鐵條已變賣給資源回收廠，警方目前正擴大清查哀嫌等人是否另涉其他案件及資源回收業者是否涉及收贓等不法。

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