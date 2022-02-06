摩洛哥5歲童受困32公尺深井　哭喊：拉我起來！5天後救出已成遺體

▲ 拉揚受困5天後不幸身亡，遺體被抬上救護車。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

摩洛哥5歲男童拉揚（Rayan）1日晚間跌入一口深達32公尺的井中，雖幸運存活，但受困深井底部狹窄空間，全國都急切盼望他早日脫困。工人不捨晝夜不斷挖掘，終於在5日晚間將拉揚從他們挖出的隧道中抬出，不幸的是，拉揚已經成為一具冰冷屍體。

綜合《路透社》、《天空新聞》報導，二名摩洛哥政府官員表示，拉揚受困井中5天後死亡，搜救人員5日晚間尋獲遺體。社群媒體上流傳的影片中可見，遺體被抬上救護車時，搜救人員及附近村民紛紛打開手機手電筒舉向空中，並向上帝祈禱。

拉揚住在摩洛哥西北部城市舍夫沙萬（Chefchaouen）附近山區的伊格蘭村（Ighran），1日失足墜入井中。家屬說明，他們發現拉揚失蹤後聽見哭聲，打開手機手電筒及鏡頭，才發現拉揚在32公尺深的井底，無助哭喊著「拉我起來」。

這口井頂部僅45公分寬，越往底部越窄，而拉揚受困最底部，使搜救人員無法直接向下挖，於是用5台堆土機在旁邊垂直挖出一個31公尺深的洞，再向拉揚的方向水平挖出一條通道。為避免附近地面坍塌，5日挖掘工作一度暫停。

舍夫沙萬附近山區冬天非常寒冷，搜救人員使用一根管子垂降食物、水及氧氣，確保拉揚能夠存活。救援行動最後幾小時，工人小心翼翼挖開通往拉揚所在位置的泥土與岩石，5日晚間終於進入井底，但拉揚已經死亡。

這場救援行動動員百名工人，附近村民聚集現場守夜，全國民眾都在家中或咖啡館透過電視關注，社群媒體上也有數千人一同集氣。拉揚的死訊一出，民眾都悲痛不已。

摩洛哥國王穆罕默德六世發出聲明表示，他指示官員使用一切方法，將拉揚活著送回父母身邊，但拉揚不幸離世，向他的父母表示慰問，也感謝搜救人員及社區民眾對拉揚家人的支持。

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