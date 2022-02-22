全聯漫威公仔「最大挑戰」曝！全球4超市也送過⋯台灣成亞洲第一

▲全聯舉辦「超級英雄總動員」活動，消費滿額就免費送漫威吸盤公仔。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

全聯福利中心近舉辦「超級英雄總動員」活動，消費滿額就免費送1個漫威吸盤公仔，引發大眾熱烈討論；而全聯行銷鬼才劉鴻徵今（22）日出面說明公仔製作的「最大挑戰」，由於公仔是轉印製作，無法像手作塗裝精緻，但有特別要求廠商將不良率控制在「1%以下」，如今活動進行10多天，已經送出2成公仔。

全聯取得迪士尼正式授權，推出「超級英雄總動員」活動，2/11至4/14期間消費滿400元就免費贈送1個漫威吸盤公仔，活動開跑至今在網路上引發各式討論。有部分網友認為公仔品質不佳，但也有人說「家裡小孩超愛」。

全聯行銷協理劉鴻徵今日出席獨家開賣「小杜良品」麻辣鴨血發表會，被媒體問及漫威公仔相關問題時，也特別說明此次公仔的最大挑戰。他表示由於公仔是轉印製作，無法像手作塗裝細緻，一般來說手工塗裝可能一個要花1小時，而轉印大量製作確實無法這麼細緻。

而漫威的吸盤公仔，其實在幾個國外大型超市也都有送過，包括法國、加拿大、美國等4間知名超市，台灣全聯則是「亞洲第一個」。他說明，吸盤公仔在國外很受小孩喜愛，不過在國外似乎沒有像台灣引發這麼大的爭議討論，劉鴻徵推測，國外很多人是看漫威的「漫畫」長大，而漫畫比較有「手感」，民眾也相對習慣；但台灣可能是看電影居多，習慣精緻的視覺。

▲全聯推出「超級英雄總動員」活動，蒐集完全套24款吸盤公仔可抽「1比1真人比例鋼鐵人」價值65萬。（圖／業者提供）

他也透露，此次製造商和品管是同一家跨國企業，也符合玩具安全法規，通過德國萊茵公正檢驗，也特別要求品質，此次不良率控制在「1%以下」，而通常這類的公仔不良率在3%以下就算很不錯。

劉鴻徵也說，民眾若覺得自己拿到不良品，現在也保證退換；不過後來看大家風向也逐漸轉向樂趣分享為主，也感激消費者的支持。活動進行至今11天，已經兌換2成，總數約2900萬個，因此已送出約580萬個。

「超級英雄總動員」活動自2/11至4/14為期9週期間，只要消費滿400元就能免費獲得1個漫威英雄吸盤公仔，而加10元可再加購1個；至於在全聯小時達消費，則是每滿400元贈2個，單筆上限6個。期間搜集全套24款公仔，自拍上傳至官網活動頁，還有機會抽1比1真人比例鋼鐵人特別版雕像。

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