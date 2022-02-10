漫威迷衝全聯！「超級英雄總動員」集點送　抽全球限量1:1鋼鐵人

▲全聯推出「超級英雄總動員」集點送和「漫威潮生活」換購活動，還有機會抽全球限量1：1鋼鐵人金屬色特別版雕像。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

漫威迷準備手刀衝！全聯投入2億資金取得漫威肖像授權，2/11起推出為期9週的「超級英雄總動員」滿額限量贈，更將南港旗艦店打造成期間限定主題門市，同步全台推出「漫威潮生活」點換購，最低只要200福利點起就可加價換購漫威精品。而收集全套24款漫威英雄系列吸盤公仔，還有機會抽全球限量1：1鋼鐵人金屬色特別版雕像！

▲南港旗艦店更打造成期間限定主題門市，預計成為漫威迷打卡聖地。

繼2020年首度推出「蔬果總動員」全店滿額贈活動反映相當熱烈，讓家長和孩子一起參與並享受買菜過程，也鼓勵全民多吃五色蔬果做好防疫，原本5週活動，提早2週就已全數贈送完畢，甚至在社群媒體上有超過1000則以上PO文，因此今年再度重磅回歸全店滿額贈活動，首度取得漫威肖像授權，擴大整合活動內容，同步推出福利點換購。

2/11至4/14為期9週期間，消費者至全店單筆消費每滿400元，就免費贈送限量漫威英雄系列吸盤公仔1個，加10元可再加購1個；而全聯小時達限定消費每滿400元贈2個，單筆上限6個，全系列共有24款可蒐集。

▲全店單筆消費每滿400元，就免費贈送限量漫威英雄系列吸盤公仔1個，全系列共有24款可蒐集。



除了18款一般版指標英雄大集合外，還有最受民眾喜愛的6個超人氣英雄角色夜光特效款，包含雷神索爾、綠巨人浩克、黑寡婦、鋼鐵人、格魯特與美國隊長等，漫威迷全部都要收集起來！只要收集全套24款漫威英雄系列吸盤公仔，並與全套公仔自拍上傳活動網站，還有機會抽中全球限量1：1真人比例鋼鐵人金屬色特別版雕像1組，全球限量僅有30組，市價高達65萬元。

▲動還推出2款以書本造型設計的漫威英雄系列多功能收藏盒。

另，此次活動還推出2款以書本造型設計的漫威英雄系列多功能收藏盒，分別為「藍色星際款」與「紅色聯盟款」，每款售價99元，隨盒附贈漫威英雄吸盤公仔1個（款式隨機），不只可拿來收藏吸盤公仔還能收納文具小物，或是當作便當盒、野餐盒。

凡會員出示福利卡或APP QRCODE購買收藏盒，還可享抽獎機會，週週抽漫威英雄系列精品好禮，如「鋼鐵人Mark46頭盔 1：1 藍牙喇叭」、「鋼鐵人款極速震動按摩槍」、「蜘蛛人版-迷你藍牙喇叭」等。越早買、機會越多，買越多、機會越大。

▲全聯同步推出「漫威潮生活」福利點換活動。

結合「超級英雄總動員」全店滿額贈活動，全聯自2/11至4/14同步推出「漫威潮生活」福利點換活動，最低只要扣200福利點或集滿4生鮮積分，即可加價279元～2580元不等價格換購一款漫威商品，共有9款，包含「滑翔傘布旅行隨身袋」、「防水兩用包」、「經典浴巾」、「兒童雙層毛巾袍」、「鋼鐵之心兒童足球」、「心潮充氣浮床」、「騎士風雨兩用衣」、「跳色自動晴雨傘」、「潮生活四輪拉車」等，不論大人還是小孩都可以換到最喜愛的漫威商品。

▲「兒童雙層毛巾袍」蜘蛛人設計造型，滿足孩童想變身超級英雄的願望。

其中，「騎士風雨兩用衣」附收納提袋，擁有風衣、雨衣兩用功能，面料透氣舒適，隨時穿上都能帥一波。而「潮生活四輪拉車」採用大型輪胎設計，移動不只順暢，還可當野餐餐桌使用，超級便利。至於小孩則推薦絕對要換購「兒童雙層毛巾袍」，蜘蛛人設計造型，滿足孩童想變身超級英雄的願望！

為增加活動趣味性，「超級英雄總動員」全店滿額贈活動還推出全店AR濾鏡互動遊戲，活動期間內，消費者只要使用PX Pay掃描門市的AR地貼，隨即會出現虛擬英雄人物動畫，共有6款，包含雷神索爾、綠巨人浩克、黑寡婦、鋼鐵人、蜘蛛人與美國隊長等，讓大小朋友可以互動拍照。

▲全聯推出「超級英雄總動員」集點送和換購活動。

全聯更特別將南港旗艦店打造成「超級英雄總動員」打卡聖地，店內多處設有英雄們的大型佈置物、窗貼等，提供民眾互動拍照，期望讓「超級英雄總動員」活動宣傳效益最大化，讓每個人都能變身超級英雄。

不僅如此，適逢全新年度開始，全聯也自2/11起再度推出年度「百大商品大賞」，祭出百件商品全聯價「5折起」，搭配「超級英雄總動員」全店滿額贈與「漫威潮生活」福利點換購共同推動下，預估可帶動整體業績較去年同期成長2成以上，為新的一年帶來好彩頭。

▲全聯特別將南港旗艦店打造成「超級英雄總動員」打卡聖地。（圖／業者提供）