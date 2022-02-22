傳蘋果發表會3／8登場　外媒：至少推出一款新Mac

▲預計蘋果將會於春季發表會發布新的Mac。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

許多果粉都在期待蘋果春季發表會的到來，目前外界預期將於3月8日舉辦，而彭博社的 Mark Gurman也預期，蘋果將會在春季發表會中推出至少一款新 Mac，隨後將在 5 月或 6 月左右推出另一輪新 Mac 。

Mark Gurman 在 Power On 時事通訊中寫道，蘋果目前正在為 5、6 月左右的新 Mac 發布做準備，也表示在下個月宣布一款新 Mac 之後，還有幾款搭載自研晶片 Mac 要進入大眾的視野中，雖然尚不完全清楚下個月將推出哪款新 Mac，但推測可能是高階 Mac mini 和更新後的初階 13 吋 MacBook Pro。

他也提到，目前蘋果陣容中，最古老的兩款 Apple Silicon Mac 是入門級 MacBook Pro 和 Mac mini，因此猜測這些型號將是下一個升級的機型。

蘋果將在今年發布重新設計的MacBook Air和新的 24 吋iMac ，都將配備M2 晶片，以及新的高階Mac mini和更新的 13 吋 MacBook Pro。Mark Gurman 表示，另一款新的 Mac mini 和當前英特爾的 27 吋 iMac 的替代品也在開發中，並將配備M1 Pro和M1 Max晶片選項。

他也認為，蘋果可能會在 5 月或 6 月左右發布新的 Mac，代表蘋果應該會在全球開發者大會期間發布新的 Mac，這與顯示器分析師 Ross Young 的報告一致。