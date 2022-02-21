父退休開小黃撐家計...啃老男要錢被拒　10分鐘持刀連搶2超商

▲蘇男持刀搶劫竹南1間超商後，不到10分鐘又搶另間超商，和老闆兒扭打後遭警方壓制逮捕。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮1名蘇姓男子，19日下午1時許持刀進入竹南鎮仁愛路1間超商行搶；警方獲報後立即出動多名員警趕赴現場，抵達後發現蘇嫌正與老闆兒子在店內發生扭打，員警見狀隨即以優勢警力將其壓制並成功將其逮捕上銬。警方隨後又接獲另間超商在10分鐘前也遭搶劫，經調查後為同一人所為，依強盜等罪嫌移送偵辦。

警方表示，19日下午1時37分許接獲民眾報案稱，有人持刀進入其所經營位於竹南鎮仁愛路的商店內搶劫且事態緊急，警方不敢大意，立即派遣大同所及偵查隊等線上警力前往，抵達時發現蘇嫌正在店內和老闆兒子發生扭打，員警見狀隨即以優勢警力將其壓制並成功將其逮捕上銬，並查扣犯案用水果刀等器具，隨即將蘇嫌帶回派出所偵辦。

警方逮獲蘇嫌不到2小時後，又有另1民眾報案稱其所經營位於竹南鎮仁愛路商店，於19日下午1時30分遭1陌生男子持水果刀進入店內並恐嚇被害人交出錢財，被害人為保全自身安全不敢妄動，隨後犯嫌搶走1000元後揚長而去。

經警方深入追查，原來這2起案件犯嫌均為同一人所為。經查蘇嫌於第一次犯案後食髓知味，再度持刀到距離400公尺外的另一商店搶劫，而這次踢到鐵板，警方於被害人報警之際隨即趕赴現場並迅即逮捕犯嫌；據了解，蘇嫌高中肄業後就沒有工作，爸爸退休以後為了養家還繼續開計程車，19號當天蘇嫌跟家裡要錢，爸爸不給，他就持刀出去行搶，警方20日將蘇嫌以強盜等罪嫌移送苗栗地檢署，並建請聲押獲准。

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