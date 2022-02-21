2022桃園市長選戰黃敬平臉書曝　黨中央有「口袋人選」引熱議

▲2022桃園市長選戰，黃敬平臉書曝黨中央有「口袋人選」。（圖／擷取自黃敬平臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市長選戰，國民黨推出的人選迄今未定，市議員黃敬平於臉書曝黨中央已有「口袋人選」、是縣府時代的環保局長蘇俊賓，並向黨中央喊話將現今擬參選者，以民調決定提名人選，才能贏回桃園。黃敬平向黨中央喊話文，引發支持者熱議，多數反映「只投在地人選」，將使黨內團結和諧，受到考驗。

2022桃園市長選戰，國民黨地方上，原看好深耕基層多年的現任議長邱奕勝，是強棒人選，未料邱奕勝在農曆年前，宣布不參選市長後，使立委魯明哲、萬美玲、呂玉玲以及前立委陳學聖等人，陸續入列於藍營參選市長名單中。

市議員黃敬平並於臉書發文透露黨中央已有「口袋人選」、是縣府時代的環保局長蘇俊賓後，引發網友熱議。65年次、研究環境工程的蘇俊賓，叔叔是政壇老將現任市議員蘇家明。蘇俊賓曾擔任過立委徐中雄助理、馬蕭競選總部發言人、桃園縣環保局長等職務，政黨輪替後轉往房仲業發展多年，對於故鄉桃園人在2022市長人選想到他，相當感恩，但已公開表達無意參選。

黃敬平臉書發文對於2022桃園市長選戰，建議國民黨以民調決定提名人選看法，網友也紛紛留言「桃園市長，應該由桃園人來參選」、「在地人才選，其他棄選」、「羅智強應該留台北，大有可為…」、「國民黨不能活在同溫層，選桃園當地人才接地氣，蘇俊賓跟魯明哲都是很好的人才…」