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民進黨回應「動物保護入憲運動」：藍營杯葛修憲、拒公聽會

▲▼千人為「動保入憲」低溫中遊行。（圖／記者許展溢攝）

▲千人為「動保入憲」低溫中遊行。（圖／記者許展溢攝）

記者陶本和／台北報導

動物保護立法運動聯盟20日舉辦「動物保護入憲」運動。對此，民進黨發言人謝佩芬表示，蔡政府精進許多動物保護的權益措施，例如修改動保法、逐年編列預算推動友善動物保護計畫；反觀，國民黨從頭到尾卻在杯葛修憲委員會，公聽會也拒絕出席。

謝佩芬表示，重視動物權利與福利不僅是國際趨勢，更是普世價值，感謝長期以來，相關團體與政府在動物保護的議題上，攜手完成許多動保政策，往建立完善且具有社會共識的動保方向前進。
 
謝佩芬說，在本次的修憲程序中，也有黨籍立委提出將動物保護權利納入憲法修正條文的草案，期待藉由不同修憲版本的內容討論過程中，凝聚朝野最大的共識。
 
謝佩芬指出，此次憲政改革朝野立委提出了75個修憲案，其中包含諸多憲政改革議題，但國民黨立委從頭到尾以杯葛的態度面對修憲委員會，不論是公聽會或是委員會議，都拒絕出席會議。她說，連共識度最高的「18歲公民權」都可能無法入憲，意圖讓本次史上絕佳的憲法時刻功虧一簣。
 
謝佩芬表示，蔡英文自從2016年就任總統後，對於動物保護的權益做了許多精進的措施，例如修改動物保護法等，提高虐待動物刑責及罰責，並完善動物在運送、展演、實驗等的規範制度，落實動物保護精神。
 
此外，謝佩芬也表示，民進黨政府也公布動物福利白皮書，確立動物福利提升的三大目標；而農委會也逐年編列13億5千萬元用以推動友善動物保護計畫，從強化零撲殺政策配套措施、建構多元專業創新之動保行政體系、紮根國人與專業從業人員動物福利知能等方面強化動物保護。

她強調，農委會今年更將成立「寵物管理科」，除了掌握與管理寵物新興市場發展機制，完善動物展演管理機制外，並計畫推動友善動物資訊管理系統及建立寵物分級制度。透過成立首個寵物專責單位，持續提升與完善動物福利與保護工作。
 

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