老司機「半夜闖女老闆房間」想來一發！遭狠甩巴掌　抖出更多內幕

▲阿宏半夜闖女老闆房間，要求對方與其發生性行為。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／彰化報導

彰化一名遊覽車司機「阿宏」（化名）與妻子結婚多年，卻覬覦自己的女老闆，於帶團出遊期間跑去對方房間「要求發生關係」，遭到拒絕後更被爆出在外還有一名擔任家教老師的小三，而阿宏的妻子得知後，認為女老闆、家教老師破壞自己婚姻，因此氣得提告。不過，法院審理後發現，女老闆並無做出破壞其家庭一事，判家教老師、阿宏須賠償元配30萬。

判決指出，阿宏與元配妻子結婚10多年，卻對自己的女老闆圖謀不軌，趁著某次帶團出遊時，阿宏竟在半夜跑去敲女老闆的房門，希望能與對方發生關係，誇張的行徑讓女老闆當場氣炸，直接打了阿宏一巴掌將人逼退，而事後她越想越氣，打電話給阿宏的妻子告知此事，並加碼告知對方，阿宏在外有一名擔任家教老師的小三。

阿宏的妻子得知後，偷偷關注阿宏跟家教老師的對話紀錄，而讓她心碎的發現，兩人有諸多曖昧、不倫的對話，「我愛你一輩子，我知道你愛我，我知道你沒錯，我生氣那個女人說謊散播謠言」、「老婆我愛你，有你真好」、「雖然不在你身邊，希望你情人節快樂」、「我有一天娶你回家」等語。

阿宏的妻子認為自己的婚姻遭到破壞，因此氣得提告求償，而法官勘驗相關證據後研判，阿宏曾向女老闆邀約性行為，但女老闆當場拒絕，無法認定兩人曾合意發生性關係，且當時是帶團出遊，而非兩人單獨出外旅遊，因此難認兩人有逾越一般男女交往分際。

至於家教老師部分，法官則認為，其明知阿宏為有配偶之人，卻仍與對方親暱對話、傳送曖昧訊息，深夜同處的不當交往，造成元配內心受創，因此判其和阿宏須連帶賠償元配30萬元。