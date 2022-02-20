床戰太快不滿足！撞見哥哥女友「搭小王機車抓GG」　他嘆：該說嗎

▲哥哥女友偷約小王被他撞見。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，哥哥交了新女友，兩人經常在房間嘿咻，不過女生疑似因為性事不滿足，出軌哥哥的好朋友，撞見女生坐上哥哥朋友的機車，女生一坐上車就抓對方下體，男生還說「急什麼，等一下到我家再玩」，不知情哥哥隔天早上還向他借錢，表示要買i13 Pro送女生，原PO因此求問網友該不該揭破。

原PO在Dcard上發文，跟哥哥兩人在外租房，由於隔音差，睡在隔壁房的他每次都會聽到嬌喘聲，「明明隔一道牆，口水吸吮東西聲音超大」，有次還在廁所看見女生洗好晾著的紅色蕾絲小褲褲，讓身為單身狗的他很困擾。情人節當天，哥哥與女友又在房間開戰了，但沒過多久就結束。

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接著，他聽到女生嫌棄「你也太快了吧，真的很沒用欸你」、「你不是有在健身嗎？怎麼最近一直這樣？」之後房間就沒動靜，猜測兩人應該是睡著了。過了約1小時，原PO聽到女生在陽台講電話，找人來接她，20分鐘後女生匆忙離開，原PO跑到陽台偷看，來接女生的人竟然是常與哥哥約打球朋友，女生一上車就偷襲男生的GG，他還來不及回房間拿手機偷拍存證，對方就已經騎走了。

▲嘿咻過程太快了，哥哥女友不滿意。（示意圖／CFP）

隔天早上，不知情的哥哥還向他借3萬元，表示要買i13 Pro送女友當生日禮物，他很苦惱該不該說揭穿，不過哥哥現在正在熱戀期，手上也沒有證據女生出軌，「而且我哥自尊心超強，講他幾句就容易翻臉那種，這時候開口講又像故意不借他錢，找個破壞人家感情、不借錢的藉口，我現在完全不知道怎麼處理這種情況？」

貼文一出，有網友建議直接說，「我要是你就直接跟你哥說了，早死晚死都要死，不如一次給他個痛快」、「趕快跟你哥說啦，以免他四處借錢買給那女的13pro」、「你哥太扯了，不要被當成搖錢樹啊，而且還綠油油」、「認真跟他說這件事，不然白白花三萬」、「這女的好大膽喔，不怕玩火自焚」。還有網友下了神註解「你哥提款機，你哥朋友按摩棒」。