　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

振興加碼券使用率低！　「國旅券僅37％」農遊券2階段抽不完

▲▼觀光,觀光客,國旅,旅遊,出遊,旅行。（圖／記者李宜秦攝）

▲交通部觀光局推出國旅券，藉以刺激國內旅遊市場。（圖／記者李宜秦攝）

記者張靖榕／綜合報導

行政院2021年10月為振興經濟推出五倍券，中央8部會紛紛加碼響應，不過至今約4個月，以往最熱門的國旅券使用率卻只有37％，動滋券使用率更只有30％。

國內疫情自2021年5月一波高峰後，今年1月再迎來一波新疫情，行政院原先期待去年底至今年初，以及農曆春節消費活化市場，也因為疫情衝擊減少使用率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經濟部統計五倍券目前已發2332萬份，紙本券共發1910萬份，數位券421萬份。紙本券79.62％已兌換，數位券則高達94.23％兌換，且許多民眾都在兌換後到店家消費。

《聯合報》報導，經濟部加碼推出的500元好食券，發出414.8萬份，目前發出去的回饋金額突破20億元，回饋金發放比率85％。藝放券發放314萬份，到本月18日止，共256萬人次、逾81％的人領券。

國旅券部分，交通部觀光局共發242萬份，到本月10日為止已領取為238萬5782份，累計使用88萬3622份，使用率僅37％。農遊券熱度較低，分2階段抽出卻仍未抽完，整體用券率為54.49％。

客庄券發行40萬份，但截至17日領券率89％，使用率約43％，比前次81％的使用率低近50％。原民會i原券仍在統計中。動滋券使用率也約30％；地方創生券總經費2億元，但到1月底動用額度僅約10％。

►下雨超心煩？日立除濕機現省1262元！

ET快訊
台灣像「17年的蟬」世界第一　醫揭擋住Omicron原因：我
快訊／寒流「最低溫時間」曝光　7縣市豪大雨
被行政院下令處分！黃郁婷沉默「暫不返台」　下一步動向曝光
富商抓包兄弟偷吃老婆！　竟衝摩鐵當場賣妻：給我6萬讓給你

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

夫妻帶小孩打疫苗對話曝！醫喊「那位爸爸請報平安」　他現身了

機組員爭居檢縮短　專家建議：第三劑接種率接近100％再說

快訊／寒流「最低溫時間」曝光　7縣市豪大雨

愛愛後包皮腫2倍　龜頭痛爆差點剁掉！醫曝「2類男性」要小心

台灣像「17年的蟬」世界第一　醫揭擋住Omicron原因：我錯了

睡出好氣色好運氣！床位6大禁忌+十二生肖吉位全攻略

振興加碼券使用率低！　「國旅券僅37％」農遊券2階段抽不完

今晨6.2℃！寒流「低溫、豪雨、強風」特報齊發　全台急凍再下4天

3秒吸睛！睡眠醫生買下2網址　被同行排擠5年卻爆紅狂上節目

家人送餐檢疫所「飯菜被翻動」　陳時中驚爆真正原因

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

阿雅「所剩時日不多」力挺好姐妹　小S「怕沒看頭」...她：致力創收視新低XD

羅志祥新歌MV死4次「還原極樂泳池趴」　看自己靈堂「高掛遺照」：有點感傷...

陸配一家5口月支出17萬台幣　為財富自由：我跟老公必須拚

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

Amber蘭嶼潛水遭「螺旋槳正擊」　胸下留長疤...非法業者拒賠償！

正妹模仿假掰女嗲嗲語氣　自我介紹配做作手勢超欠打

30萬網紅認睡粉！遭控射後不理… 聊天紀錄曝光：各取所需

騎士自撞路樹倒地痛到起不來　13輛汽機車都繞開...無人停下

夫妻帶小孩打疫苗對話曝！醫喊「那位爸爸請報平安」　他現身了

機組員爭居檢縮短　專家建議：第三劑接種率接近100％再說

快訊／寒流「最低溫時間」曝光　7縣市豪大雨

愛愛後包皮腫2倍　龜頭痛爆差點剁掉！醫曝「2類男性」要小心

台灣像「17年的蟬」世界第一　醫揭擋住Omicron原因：我錯了

睡出好氣色好運氣！床位6大禁忌+十二生肖吉位全攻略

振興加碼券使用率低！　「國旅券僅37％」農遊券2階段抽不完

今晨6.2℃！寒流「低溫、豪雨、強風」特報齊發　全台急凍再下4天

3秒吸睛！睡眠醫生買下2網址　被同行排擠5年卻爆紅狂上節目

家人送餐檢疫所「飯菜被翻動」　陳時中驚爆真正原因

五堅情合體5566！小賴曝「邀約18年大前輩暖心幕後」：完成人生清單

夫妻帶小孩打疫苗對話曝！醫喊「那位爸爸請報平安」　他現身了

超過十萬株同時盛開！南投「杉林溪鬱金香」迎來最美花季只到月底

機組員爭居檢縮短　專家建議：第三劑接種率接近100％再說

「台中美食」TOP 10出爐！阿斗伯冷凍芋　燒肉名店茶六、屋馬都上榜

歐陽娣娣近照曝光「長大了」！王子翻對比照驚呆：認識妳時才小學

網曝用「自駕神器」國道全程免握方向盤！老司機怒轟：別害人

快訊／寒流「最低溫時間」曝光　7縣市豪大雨

愛愛後包皮腫2倍　龜頭痛爆差點剁掉！醫曝「2類男性」要小心

呂政儒「手指吃蘿蔔」至少休4周　鋼鐵人期待2巨星加盟

他從華江橋跳下！民眾嚇壞報案　行車紀錄器拍下恐怖瞬間

生活熱門新聞

氣象局凌晨「低溫榜」本島桃園最凍

台灣像「17年的蟬」　醫揭擋住Omicron原因：我錯了

今晨6.2℃！低溫、豪雨、強風齊發　凍全台再下4天

家人送餐檢疫所飯菜被翻動　陳時中驚爆真正原因

職場禮儀都做錯！　這3字沒禮貌

確診者至101、天母SOGO鼎泰豐

空心菜圖也能歪樓！正妹「色色5字留言」讓網友笑翻

寒流強襲！氣象局發19縣市低溫特報

快訊／寒流「最低溫時間」曝光　7縣市豪大雨

好市多新品「地獄級甜爆」！網敲碗他：幫鑑定

30K月光族一日開銷曝　網揪1點穩贏

激戰後妹子「這部位狂噴水」：控制不了！男友嚇壞

泳裝妹健身「剪刀劃破衣服」！側面炸開172秒影片曝光

刮刮樂「疏忽1動作」　他崩潰6萬飛了！

更多熱門

相關新聞

6萬張「888元農遊券」2／23最後送！

6萬張「888元農遊券」2／23最後送！

888元農遊券第二階段58萬份，要先花1千元才能參與，分2次抽出，截至活動截止日1月30日剩約6萬多份，農委會水保局今（9 日）開記者會宣布，剩餘將在2月23日全送出，有2資格可獲得，只要先前曾參與滿千登錄約51多萬人，不用再次消費，就有機會再拿一次，或2月22日前買千登錄。

國旅券2用法現折1千　期限到4/30

國旅券2用法現折1千　期限到4/30

先付1000變免費　五倍券政策「大轉彎」始末一次看

先付1000變免費　五倍券政策「大轉彎」始末一次看

疫情下正能量！2021十大振奮時刻

疫情下正能量！2021十大振奮時刻

全台7大樂園「元旦連假優惠」快看

全台7大樂園「元旦連假優惠」快看

關鍵字：

國旅券振興券

讀者迴響

熱門新聞

女星失蹤5天「被發現陳屍山區」！老公崩潰：我心都碎了

氣象局凌晨「低溫榜」本島桃園最凍

國道3死車禍！　BMW撞分隔島車頭炸開「1人噴飛」

蕾菈薄紗透明禮服搭高鐵！羞曝：根本等於沒穿

台灣哪間Outlet最強？　網激推這間

啦啦隊女神遭偷拍私處！影片網路瘋傳

快訊／烏克蘭內政部長遭到攻擊

馬桶有血！她當痔瘡　醫「手一插秒碰壁」嘆：第四期了

鳳梨豪華新家曝光「超多廳」！網友看傻了：什麼都好大

老闆道歉了！願保障「截肢女孩」工作權至65歲

遭親爸侮辱「洗澡不准關門」！甜美女星陳屍3天

等14年終於領到2.3億遺產！女星巨星媽逝卻窮到剩104元

台灣像「17年的蟬」　醫揭擋住Omicron原因：我錯了

阿雅「所剩時日不多」合體　一見小S表情：妳在假笑？

富商抓包兄弟偷吃老婆竟「衝摩鐵賣妻」

更多

最夯影音

更多
老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」
邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

阿雅「所剩時日不多」力挺好姐妹　小S「怕沒看頭」...她：致力創收視新低XD

阿雅「所剩時日不多」力挺好姐妹　小S「怕沒看頭」...她：致力創收視新低XD

羅志祥新歌MV死4次「還原極樂泳池趴」　看自己靈堂「高掛遺照」：有點感傷...

羅志祥新歌MV死4次「還原極樂泳池趴」　看自己靈堂「高掛遺照」：有點感傷...

陸配一家5口月支出17萬台幣　為財富自由：我跟老公必須拚

陸配一家5口月支出17萬台幣　為財富自由：我跟老公必須拚

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面