振興加碼券使用率低！　「國旅券僅37％」農遊券2階段抽不完

▲交通部觀光局推出國旅券，藉以刺激國內旅遊市場。（圖／記者李宜秦攝）

記者張靖榕／綜合報導

行政院2021年10月為振興經濟推出五倍券，中央8部會紛紛加碼響應，不過至今約4個月，以往最熱門的國旅券使用率卻只有37％，動滋券使用率更只有30％。

國內疫情自2021年5月一波高峰後，今年1月再迎來一波新疫情，行政院原先期待去年底至今年初，以及農曆春節消費活化市場，也因為疫情衝擊減少使用率。

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經濟部統計五倍券目前已發2332萬份，紙本券共發1910萬份，數位券421萬份。紙本券79.62％已兌換，數位券則高達94.23％兌換，且許多民眾都在兌換後到店家消費。

《聯合報》報導，經濟部加碼推出的500元好食券，發出414.8萬份，目前發出去的回饋金額突破20億元，回饋金發放比率85％。藝放券發放314萬份，到本月18日止，共256萬人次、逾81％的人領券。

國旅券部分，交通部觀光局共發242萬份，到本月10日為止已領取為238萬5782份，累計使用88萬3622份，使用率僅37％。農遊券熱度較低，分2階段抽出卻仍未抽完，整體用券率為54.49％。

客庄券發行40萬份，但截至17日領券率89％，使用率約43％，比前次81％的使用率低近50％。原民會i原券仍在統計中。動滋券使用率也約30％；地方創生券總經費2億元，但到1月底動用額度僅約10％。