快訊／凍爆了！氣象局凌晨「低溫排行榜」　本島桃園市最冷

記者董美琪／綜合報導

入冬首波寒流報到，各地又冷又濕，氣象局晚間持續發布「低溫特報」，全台除了高雄市、屏東縣及台東縣以外，包括離島均在低溫範圍。依據氣象局低溫排行榜20日凌晨0點10分資訊，本島最冷為桃園市僅約10.4°C。

20日（週六）晚間起至21日上午間台中以北、宜蘭及金門有持續10°C、馬祖有持續6°C左右或以下氣溫機率（橙色燈號）；20日起至21日上午間台南、嘉義、雲林、彰化、南投、花蓮及澎湖有10°C以下氣溫機率（黃色燈號）。

氣象局「低溫排行榜」20日凌晨0點10分資料顯示，連江縣、金門縣測站低溫佔前5名，馬祖最低6.1~6.2°C。第6~10名皆為本島縣市，包括桃園市、新竹縣以及苗栗縣。其中最冷的桃園市（茶改場測站）剩10.4°C。

[廣告]請繼續往下閱讀...

若溫度與水氣配合，北部2500公尺甚至2000公尺以上山區及中南部3000公尺以上高山有降雪或下霰的機率，山區要提防路面結冰，留意行車用路安全。

氣象局提醒民眾加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。