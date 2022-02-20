　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／凍爆了！氣象局凌晨「低溫排行榜」　本島桃園市最冷

▲▼ 。（圖／）

記者董美琪／綜合報導

入冬首波寒流報到，各地又冷又濕，氣象局晚間持續發布「低溫特報」，全台除了高雄市、屏東縣及台東縣以外，包括離島均在低溫範圍。依據氣象局低溫排行榜20日凌晨0點10分資訊，本島最冷為桃園市僅約10.4°C。

20日（週六）晚間起至21日上午間台中以北、宜蘭及金門有持續10°C、馬祖有持續6°C左右或以下氣溫機率（橙色燈號）；20日起至21日上午間台南、嘉義、雲林、彰化、南投、花蓮及澎湖有10°C以下氣溫機率（黃色燈號）。

氣象局「低溫排行榜」20日凌晨0點10分資料顯示，連江縣、金門縣測站低溫佔前5名，馬祖最低6.1~6.2°C。第6~10名皆為本島縣市，包括桃園市、新竹縣以及苗栗縣。其中最冷的桃園市（茶改場測站）剩10.4°C。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼低溫排行榜。（圖／氣象局）

若溫度與水氣配合，北部2500公尺甚至2000公尺以上山區及中南部3000公尺以上高山有降雪或下霰的機率，山區要提防路面結冰，留意行車用路安全。

氣象局提醒民眾加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

▲▼取暖,保暖,襪子,毛襪。（圖／取自免費圖庫pixabay）

►下雨超心煩？日立除濕機現省1262元！

ET快訊
快訊／烏克蘭內政部長遭到攻擊　迫擊砲在他附近爆炸
鳳梨豪華新家曝光「超多廳」！網友看傻：什麼都好大

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／凍爆了！氣象局凌晨「低溫排行榜」　本島桃園市最冷

今確診者到101高樓餐廳、天母SOGO鼎泰豐用餐　均停業3天

寒流強襲！氣象局發19縣市低溫特報　最冷時刻還沒到

快訊／天母SOGO又緊急閉店！清消公告曝光：20日暫停營業

聚餐唱歌團台北「6案53足跡」曝光　家樂福、馬偕醫院上榜

泳裝妹健身「剪刀突劃破」！側乳解放炸開　172秒影片讓網瘋了

女友爸開條件「不能有房貸、車貸」逼分手！網見1點搖頭：你該檢討

現在開始又濕又凍！入夜「雨彈開轟剩9°C」　回暖放晴時間點曝

女大生「突收5萬紅包」！她得知原因心碎　網淚：以為是炫耀文

連3天本土個案+0　桃園市府：3條主要傳播鏈收斂已可控制

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

羅志祥新歌MV死4次「還原極樂泳池趴」　看自己靈堂「高掛遺照」：有點感傷...

陸配一家5口月支出17萬台幣　為財富自由：我跟老公必須拚

阿雅「所剩時日不多」力挺好姐妹　小S「怕沒看頭」...她：致力創收視新低XD

Amber蘭嶼潛水遭「螺旋槳正擊」　胸下留長疤...非法業者拒賠償！

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

正妹模仿假掰女嗲嗲語氣　自我介紹配做作手勢超欠打

騎士自撞路樹倒地痛到起不來　13輛汽機車都繞開...無人停下

品冠兒子《門沒鎖》爆紅「沒有跟他說」　兒女看五月天海報...驚：爸爸你怎麼在裡面！

快訊／凍爆了！氣象局凌晨「低溫排行榜」　本島桃園市最冷

今確診者到101高樓餐廳、天母SOGO鼎泰豐用餐　均停業3天

寒流強襲！氣象局發19縣市低溫特報　最冷時刻還沒到

快訊／天母SOGO又緊急閉店！清消公告曝光：20日暫停營業

聚餐唱歌團台北「6案53足跡」曝光　家樂福、馬偕醫院上榜

泳裝妹健身「剪刀突劃破」！側乳解放炸開　172秒影片讓網瘋了

女友爸開條件「不能有房貸、車貸」逼分手！網見1點搖頭：你該檢討

現在開始又濕又凍！入夜「雨彈開轟剩9°C」　回暖放晴時間點曝

女大生「突收5萬紅包」！她得知原因心碎　網淚：以為是炫耀文

連3天本土個案+0　桃園市府：3條主要傳播鏈收斂已可控制

外送員等顧客20分鐘氣炸！捏爛漢堡問「好吃嗎」…遭公審風向逆轉

快訊／凍爆了！氣象局凌晨「低溫排行榜」　本島桃園市最冷

中國外交部表態俄烏衝突：「領土完整」得到維護　是中方一貫立場

富商抓包兄弟偷吃老婆！　竟衝摩鐵當場賣妻：給我六萬讓給你

是不是很像！威廉興奮畫「腦海第一眼的坤達」　他一看：不准再畫

康康驚爆「1部位太像天王」：我太太以為自己嫁劉德華

澳洲國防部指控：解放軍軍艦「雷射照射」P-8A　嚴重危害安全

柯瑞放話有KD能贏96年公牛：不想讓喬丹失望　讚MJ史上最佳

生活熱門新聞

寒流強襲！氣象局發19縣市低溫特報

激戰後妹子「這部位狂噴水」：控制不了！男友嚇壞

職場禮儀都做錯！　這3字沒禮貌

確診者至101、天母SOGO鼎泰豐

泳裝妹健身「剪刀劃破衣服」！側面炸開172秒影片曝光

好市多新品「地獄級甜爆」！網敲碗他：幫鑑定

30K月光族一日開銷曝　網揪1點穩贏

雨彈開轟剩9°C　回暖放晴時間曝

天母SOGO又緊急閉店！清消公告曝光

聚餐唱歌團台北6案53足跡曝光　家樂福、馬偕醫院上榜

突收5萬大紅包！　她得知原因淚崩

今天是罕見吉日！「4星座」財運旺爆　錯過再等一年

刮刮樂「疏忽1動作」　他崩潰6萬飛了！

急凍範圍擴大！19縣市低溫特報

更多熱門

相關新聞

暖器耗電」！她腳冰到睡不著　網推1物：不貴

暖器耗電」！她腳冰到睡不著　網推1物：不貴

低溫大魔王狂襲全台，氣象局預估，最冷時段是週日到週一清晨，民眾保暖大作戰，卻又擔心電暖器狂吹3天，電費會暴增。對此，台電粉絲團喊話，以1000W電器來說，使用1小時就用1度電，想省電的話，「除了看電器耗不耗電之外，『使用時間』長短也是關鍵！」

雨彈開轟剩9°C　回暖放晴時間曝

雨彈開轟剩9°C　回暖放晴時間曝

寒流又來了　台14甲合歡山路段17時起預警性封閉

寒流又來了　台14甲合歡山路段17時起預警性封閉

急凍範圍擴大！19縣市低溫特報

急凍範圍擴大！19縣市低溫特報

寒流南下中！一圖看懂溫度變化

寒流南下中！一圖看懂溫度變化

關鍵字：

低溫排行榜寒流氣象雲

讀者迴響

熱門新聞

女星失蹤5天「被發現陳屍山區」！老公崩潰：我心都碎了

蕾菈薄紗透明禮服搭高鐵！羞曝：根本等於沒穿

鳳梨豪華新家曝光「超多廳」！網友看傻了：什麼都好大

台灣哪間Outlet最強？　網激推這間

啦啦隊女神遭偷拍私處！影片網路瘋傳

老闆道歉了！願保障「截肢女孩」工作權至65歲

快訊／烏克蘭內政部長遭到攻擊

馬桶有血！她當痔瘡　醫「手一插秒碰壁」嘆：第四期了

遭親爸侮辱「洗澡不准關門」！甜美女星陳屍3天

日研究：「混打莫德納」抗體比BNT高！

余苑綺恐只剩2個月生命！李亞萍哭：全家被擊垮

等14年終於領到2.3億遺產！女星巨星媽逝卻窮到剩104元

網美Amber遭螺旋槳削奶　無照業者被送辦了

五堅情唱一半「超大咖天團」衝上台！　全場爆叫...秒掀回憶殺

吳青峰台上突拔耳機大喊

更多

最夯影音

更多
老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」
邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

羅志祥新歌MV死4次「還原極樂泳池趴」　看自己靈堂「高掛遺照」：有點感傷...

羅志祥新歌MV死4次「還原極樂泳池趴」　看自己靈堂「高掛遺照」：有點感傷...

陸配一家5口月支出17萬台幣　為財富自由：我跟老公必須拚

陸配一家5口月支出17萬台幣　為財富自由：我跟老公必須拚

阿雅「所剩時日不多」力挺好姐妹　小S「怕沒看頭」...她：致力創收視新低XD

阿雅「所剩時日不多」力挺好姐妹　小S「怕沒看頭」...她：致力創收視新低XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面