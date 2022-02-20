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台灣燈會亮點一次看！中央燈區「沉浸式體驗」秀傳統燈藝新風貌

▲▼2022台灣燈會。（圖／觀光局）

▲台灣燈會已開展，主燈首度結合書法藝術。（圖／觀光局）

記者李宜秦／台北報導

第33屆台灣燈會於高雄市衛武營展區登場，展期至本月28日。今年燈會是歷年來展場最大的一次，主燈「鳳彩飛舞」也首度結合書法藝術，象徵台灣乘風展翅而起，並推出「沉浸體驗」，中央燈區以「傳統燈藝全新風貌」及「劇場體驗臨場感受」為主軸，讓民眾享受跨界燈藝新風貌。

交通部觀光局表示，今年台灣燈會設計以傳統燈藝為本，融合高雄在地特色，讓傳統與現代交互激盪，跨域整合光雕投影及新興互動科技等元素，主燈「鳳彩飛舞」在設計上以在地「鳳山」發想結合書法藝術，書寫「鳳」字第一筆畫落筆帶出臺灣，並以台灣帝雉展翅乘風(氣旋)而起優美之姿，棲息於祥雲籠罩的高山上，寓意臺灣第一、臺灣優先。

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▲▼2022台灣燈會。（圖／觀光局）

▲▼台灣燈會將傳統燈藝結合現代科技，打造全新風貌。（圖／觀光局）

▲▼2022台灣燈會。（圖／觀光局）

▲▼2022台灣燈會。（圖／觀光局）

而2大副燈「龍騰獻瑞」及「福虎生風」，分別以龍的形象結合象徵數位時代來臨的幾何晶圓，除了代表高雄地區人們的活潑熱情與生氣蓬勃外，也意味著高雄科技應用創新邁向高值化與轉型。

另「福虎生風」則以今年生肖虎為童趣發想，5隻可愛的福虎象徵身體健康、除災招福、吉祥開運、事業有成及金運向上，象徵祈求「五福臨門 福虎生豐」的吉祥寓意。

中央燈區以「傳統燈藝全新風貌」及「劇場體驗臨場感受」為主軸，傳統花燈技藝融合多樣創新元素搭配高雄在地特色，打造創新、節能及永續的台灣燈會，分別由「藝湛人燈區」、「自由風燈區」、「生態圈燈區」、「同樂匯燈區」及「未來遊燈區」5大主題燈區組成。

▲▼2022台灣燈會。（圖／觀光局）

▲▼許多燈藝還可互動式體驗，讓民眾有沉浸式賞燈感受。（圖／觀光局）

▲▼2022台灣燈會。（圖／觀光局）

五大主題燈區展現高雄不同時間軸線上之迷人樣貌，構築二大奇幻境地開啟光影世界的冒險者旅程，打造一座族群匯集眾人同樂的遊樂園，結合燈光、音效、互動科技帶出燈區虛擬遊戲感。其中更以壽山動物園明星動物孟加拉白虎形象打造遊園列車，讓民眾可以搭乘享受不同的賞燈體驗。

此外，為提供遊客多元的服務並擴大旅遊目標族群逛燈會，今年交通部觀光局與LINE旅遊合作，推出專屬「2022台灣燈會」旅遊主題頁，包含燈會遊程、地圖及影音等資訊，還有線上金頭腦猜燈謎活動，提供遊客趣味、即時且快速的燈會資訊。

今年展期間，亦規劃2022台灣燈會影音專區，提供賞燈資訊及主燈，副燈及入口燈組燈藝師創作靈感等資訊，民眾可利用影音專區線上賞燈。

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