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現在開始又濕又凍！入夜「雨彈開轟剩9°C」　回暖放晴時間點曝

▲下雨，雨天，濕冷，冷氣團，天氣，降雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲今晚天氣又濕又凍。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

今晚開始受到華南雲雨帶及寒流影響，全台19縣市將出現10度或以下低溫，台南以北可能有9度低溫，明日一整天到下周一是冷空氣最強的時段，明日白天氣溫仍低，中午台南以北、宜蘭仍只有11度，直到下周二溫度才會回暖，雨勢則要等到下周五才會全面趨緩。

氣象局針對19縣市發布低溫特報，預報員張承傳表示，明日到下周一清晨最冷，台南以北及宜蘭9到11度、高屏及花東12到14度，明日白天溫度仍低，台南以北及宜蘭只有11到12度、高屏及花東15到17度。

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下周一白天溫度稍微回升，周二冷空氣減弱，回暖幅度更大，中部以北、東北部低溫14到15度、高溫17到18度。

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲▼氣象局發布低溫特報，下圖為今晚各地溫度預測。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／氣象局）

降雨方面，華南雲雨區從今晚開始影響，今晚到明日整天各地都有雨，中部以北、東北部有局部大雨，下周一各地雨勢持續，大雨範圍縮小至基隆北海岸及東北部。

下周二到周四仍受華南雲雨帶影響，僅南部平地降雨機率較低，不過降雨時間較短，雨勢也會慢慢趨緩。周三、四北部、東半部、中南部山區有雨，周五降雨全面緩和，僅迎風面北部、東半部有雨。另外下周末尚未有明顯天氣系統影響，228連假有望迎來好天氣。

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲台北測站過去24小時溫度變化。（圖／氣象局）

氣象局達人彭啟明也表示，周六除了全台有雨，後面冷空氣的移入帶動的持續降溫會相當有感，從溫度上的預測來看，的確有機會挑戰今年入冬以來最低溫的紀錄。濕冷天氣持續較長時間，預期下周一白天開始，冷空氣逐漸減弱，溫度也會緩回升，但速度不是太快，仍是東北風的情境，一直要到下周二三，會再更回溫一些，周四周五才會更明顯的轉乾轉晴回溫。

彭啟明指出，目前預測下周末的天氣還不錯，很可能是二月最溫暖舒適的天氣，厭煩了近期天氣不佳的心情，倒是可以期待下周末的陽光。

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