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北京冬奧發言人稱「台灣是中國一部分」　陸委會：謬論違反奧會憲章

▲▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

北京冬奧組委會發言人嚴家蓉17日在奧會記者會上聲稱，「台灣是中國不可分割的一部分，這是國際社會公認的原則。」對此，陸委會18日表示，嚴家蓉違反奧會憲章「奧運不得政治化」的規定，利用奧會記者會場合，公然發表「台灣是中國不可分割的一部分」等謬誤言論，陸委會予以嚴正譴責。

陸委會指出，中共當局近期藉由主辦冬奧的機會，公然進行大外宣與政治統戰宣傳，倡議其錯誤的「一中原則」，台灣民眾堅決反對。

陸委會強調，兩岸互不隸屬是客觀現狀與事實，台灣民意從未接受中共矮化侵犯台灣的政治主張與兩岸關係路徑，台灣的未來是由台灣人民自主決定，並非中共當局可以置喙干預。

▼北京冬奧組委新聞發言人嚴家蓉。（圖／翻攝國新網）

▲▼北京冬奧組委新聞發言人嚴家蓉。（圖／翻攝國新網）

陸委會提到，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，即使中共不斷運用政治操作與統戰宣傳，刻意營造兩岸同屬「一中」之假象，改變不了兩岸互不隸屬的客觀事實。陸方違反奧運政治中立的精神，其淺薄脫序的政治操作，除了貽笑國際與徒增台灣民眾反感外，並無法達到任何效果。

陸委會還說，「中共作為今年冬季奧運的主辦方，與其耗費資源，進行政治統戰宣傳與『大外宣』，不如以務實開放的態度，傾聽台灣人民堅持民主自由生活方式的心聲，積極回應國際社會對於中國大陸人權狀況的關切，如此才能經由舉辦『北京冬奧』，營造友善、負責任的大國形象，真正達到『團結、和平、相互尊重理解』的奧運會精神。」

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