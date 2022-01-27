救援走失金剛鸚鵡竟「賜死」　動保員看牠可愛想私藏被抓包

▲動保員救援走失金剛鸚鵡後，向上級謊報鸚鵡「驚嚇死亡」，想帶回家給媽媽養。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

新北市政府動物保護防疫處前約僱動物保護檢查員梁昱偉，前年奉命救援1隻民眾拾獲的紅肩金剛鸚鵡，見鸚鵡漂亮想留下來養，竟將鸚鵡「賜死」謊報「驚嚇死亡」，還向鳥販買1隻虎皮鸚鵡屍體拍照充數，被動保處獸醫識破追問，梁男將私藏鸚鵡交給不知情朋友假裝撿到送還企圖掩飾，再度被拆穿送辦，台北地院考量他有悔意，依《貪污治罪條例》輕判1年6月徒刑、緩刑5年，可上訴。

梁男目前轉任台北市政府動保處委外人員，本案源於前年（2020年）3月25日下午1時許，梁男和魏姓同事奉派到新北市新店區福民里里長盧浩賢服務處，救援1隻民眾拾獲的紅肩金剛鸚鵡，要送回動保處轄下的新店動物之家途中，梁男對這隻色彩繽紛的鸚鵡越看越喜歡，想帶回家給媽媽養。

魏男勸阻梁男別動歪腦筋，梁男仍偷偷在勤務三聯單偽填鸚鵡「驚嚇死亡」、「死亡冰存」並冒簽魏男姓名，用假資料回報動保處後，將鸚鵡藏在動保處新店防疫中心第二辦公室。

此時撿到這隻鸚鵡的民眾上網PO文附照尋找失主，動保處接獲電話詢問，要求梁男提供這隻鸚鵡的照片，梁男怕東窗事發，到鳥市找攤販買1隻虎皮鸚鵡屍體送回冰存並拍照交差，獸醫一眼就看出品種不同，質問梁男怎麼回事。

梁男謊稱被救援的鸚鵡在運送途中飛走，藉此搪塞，隔天趕緊把私藏的鸚鵡交給1位不知情朋友，以拾獲之名送到消防隊招領，企圖圓謊掩飾，最後仍被拆穿送辦。

梁男到案辯稱自己不是公務員，想逃過貪污重罪，願跟飼主和解但至今仍找不到失主。法官指梁男受僱執行與動保處權限有關的公共事務，在本案屬於「委託公務員」，且從謊報鸚鵡死亡起就構成侵占行為，他製造鸚鵡二度走失假象，更證明有侵占意圖。

法官指梁男本案犯行傷害新北市動保處信譽，最初又卸責給事後過世的魏男，但考量他終究認罪並安全交回鸚鵡，可減刑1次，本案鸚鵡市價約2萬元、符合犯罪所得未達5萬元可再減刑1次條件，依法定刑至少5年起跳的《貪污治罪條例》侵占職務上持有之非公用私有財物罪，輕判1年6月徒刑、緩刑5年，須提供180小時義務勞務與支付公庫5萬元，並褫奪公權1年。