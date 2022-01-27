　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

救援走失金剛鸚鵡竟「賜死」　動保員看牠可愛想私藏被抓包

▲金剛鸚鵡。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲動保員救援走失金剛鸚鵡後，向上級謊報鸚鵡「驚嚇死亡」，想帶回家給媽媽養。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

新北市政府動物保護防疫處前約僱動物保護檢查員梁昱偉，前年奉命救援1隻民眾拾獲的紅肩金剛鸚鵡，見鸚鵡漂亮想留下來養，竟將鸚鵡「賜死」謊報「驚嚇死亡」，還向鳥販買1隻虎皮鸚鵡屍體拍照充數，被動保處獸醫識破追問，梁男將私藏鸚鵡交給不知情朋友假裝撿到送還企圖掩飾，再度被拆穿送辦，台北地院考量他有悔意，依《貪污治罪條例》輕判1年6月徒刑、緩刑5年，可上訴。

梁男目前轉任台北市政府動保處委外人員，本案源於前年（2020年）3月25日下午1時許，梁男和魏姓同事奉派到新北市新店區福民里里長盧浩賢服務處，救援1隻民眾拾獲的紅肩金剛鸚鵡，要送回動保處轄下的新店動物之家途中，梁男對這隻色彩繽紛的鸚鵡越看越喜歡，想帶回家給媽媽養。

魏男勸阻梁男別動歪腦筋，梁男仍偷偷在勤務三聯單偽填鸚鵡「驚嚇死亡」、「死亡冰存」並冒簽魏男姓名，用假資料回報動保處後，將鸚鵡藏在動保處新店防疫中心第二辦公室。

此時撿到這隻鸚鵡的民眾上網PO文附照尋找失主，動保處接獲電話詢問，要求梁男提供這隻鸚鵡的照片，梁男怕東窗事發，到鳥市找攤販買1隻虎皮鸚鵡屍體送回冰存並拍照交差，獸醫一眼就看出品種不同，質問梁男怎麼回事。

梁男謊稱被救援的鸚鵡在運送途中飛走，藉此搪塞，隔天趕緊把私藏的鸚鵡交給1位不知情朋友，以拾獲之名送到消防隊招領，企圖圓謊掩飾，最後仍被拆穿送辦。

梁男到案辯稱自己不是公務員，想逃過貪污重罪，願跟飼主和解但至今仍找不到失主。法官指梁男受僱執行與動保處權限有關的公共事務，在本案屬於「委託公務員」，且從謊報鸚鵡死亡起就構成侵占行為，他製造鸚鵡二度走失假象，更證明有侵占意圖。

法官指梁男本案犯行傷害新北市動保處信譽，最初又卸責給事後過世的魏男，但考量他終究認罪並安全交回鸚鵡，可減刑1次，本案鸚鵡市價約2萬元、符合犯罪所得未達5萬元可再減刑1次條件，依法定刑至少5年起跳的《貪污治罪條例》侵占職務上持有之非公用私有財物罪，輕判1年6月徒刑、緩刑5年，須提供180小時義務勞務與支付公庫5萬元，並褫奪公權1年。

►「神級乳霜」Top 3出爐！一抹就有逆齡美肌

ET快訊
遭酸「50歲，3萬都還不起」！　小弟2槍擊斃大哥
「台灣虛幣之光」慘虧140萬美元　2工程師離職前搞鬼：太爽了
快訊／納豆腦出血病況還沒醒？　侯友宜回應了
吃牛排遇確診者！33顧客送防疫旅館　高雄破千人「隔離過年」
逆向上環東「害22歲騎士墜橋慘死」！　三寶女5萬交保
撞擊瞬間曝！騎士路肩橫越左轉　遭18歲無照男撞死
朴信惠夫妻同框照首曝光！　老公甜舉動她笑了
快訊／賠更多！太陽花國賠案二審　北市警要賠141萬
跟納豆一樣腦出血！重訓哥曝3大後遺症：活下來是萬幸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

遭酸「50歲，3萬都還不起」！小弟手寫5頁信抱怨　2槍親手擊斃大哥

年節前淨化治安　南警強力取締賭博43件108人到案

「台灣虛幣之光」慘虧140萬美元　2工程師離職前搞鬼：太爽了

國立大學助理教授約少女外拍　摸大腿辯「壓裙防走光」法官打臉

女三寶奪命逆向釀1死　網揪影片「11大疑點」越看越氣：明明能迴轉

救援走失金剛鸚鵡竟「賜死」　動保員看牠可愛想私藏被抓包

「跟導航走」逆向上環東　害22歲騎士墜橋慘死！三寶女5萬交保

到底有多醉！男衝路旁翻車人飛摔地上還在打呼　酒測值1.42破表

毆打、猛搖！虐死1歲多男童　外公同居人判刑10年定讞

驚悚畫面曝！南投騎士從路肩橫越左轉　遭對向18歲無照男撞死

100元拆培林卻控新車被敲壞　機車行喊冤！男：等收律師函

女駕駛跟導航逆向闖環東大道　22歲黃牌重機遭撞掉下高架亡

蔡頭驚傳肝癌末期離世享壽71歲　縱橫演藝圈50年「反串成傳奇」

送貨員被猛撲嚇到「怒砸包裹」　黑狗頭遭敲3下慘變腦震盪！

膽小汪搭車美容「全身抖不停」！害怕眼神來回求救：不要洗澡QQ

疑債務+霸凌...男開槍射殺友　行凶畫面曝！他癱軟倒地亡

劉畊宏兒子為公益「留3年長髮」　游泳不敢脫上衣：怕被路人罵

刺青弟400人面前大聲公告白　育達妹：好啦...我也喜歡你！

當街遭對頭開2槍！台中男不治　犯案友人已到案...警方偵訊中

萌狗喬好位置自己蓋被睡覺　媽目睹傻眼：新技能解鎖？

遭酸「50歲，3萬都還不起」！小弟手寫5頁信抱怨　2槍親手擊斃大哥

年節前淨化治安　南警強力取締賭博43件108人到案

「台灣虛幣之光」慘虧140萬美元　2工程師離職前搞鬼：太爽了

國立大學助理教授約少女外拍　摸大腿辯「壓裙防走光」法官打臉

女三寶奪命逆向釀1死　網揪影片「11大疑點」越看越氣：明明能迴轉

救援走失金剛鸚鵡竟「賜死」　動保員看牠可愛想私藏被抓包

「跟導航走」逆向上環東　害22歲騎士墜橋慘死！三寶女5萬交保

到底有多醉！男衝路旁翻車人飛摔地上還在打呼　酒測值1.42破表

毆打、猛搖！虐死1歲多男童　外公同居人判刑10年定讞

驚悚畫面曝！南投騎士從路肩橫越左轉　遭對向18歲無照男撞死

台南安平女兒林依婷　承諾當選後公費助理排除三等親

蘇貞昌：不通令禁止內用　但務必做好實聯制

258人別出門！北市公布6高風險區域　黃珊珊：在家等防疫計程車

米契爾報告未有老爹成入名人堂關鍵　聯盟力挺2003年藥檢不算

遭酸「50歲，3萬都還不起」！小弟手寫5頁信抱怨　2槍親手擊斃大哥

李國毅女兒滿3個月萌照曝光！引4萬人朝聖　電眼遺傳老爸超帥基因

MVP左投轉戰獨立聯盟　攜手隊友川崎宗則

德法斡旋　俄羅斯烏克蘭同意維持烏東停戰下月續談

準備吃早餐！「5台貓眼監視器」塞滿門縫偷看　他嘆：無法出門了

今年慘跌14％微軟股價終回神！看完財報「投資公司挺」

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

社會熱門新聞

小弟寫5頁信發洩再2槍轟斃大哥

8分鐘前才傳訊女友！22歲男遭逆向撞飛

KTV包廂砍人！1男被斷臂噴血　殘忍畫面曝

即／孫安佐涉製槍未遂案宣判　公訴不受理

行兇畫面曝！台中槍手突亮槍抵頭　他下秒癱軟倒地亡

台南Josh今赴派出所筆錄　提告新婚妻

捐2千萬保不住癌妻　化工老董撂黑道斷「苗栗名僧」肋骨

超商外遭開槍爆頭！台中男送醫不治

三寶女逆向闖環東大道撞重機　騎士噴飛橋下慘死

驚悚影像曝！三寶女駕駛環東逆向　騎士撞飛慘死

喝咖啡談文不合開槍殺人　兇嫌到案

台南交大警官吃人妻！雖和解仍被爆料

台北女灑738萬！15個愛馬仕全是假貨

女賊闖雜貨店　蠻力推開老闆娘搶走13萬

更多熱門

相關新聞

誣告羅淑蕾A善款　女會計師遭起訴

誣告羅淑蕾A善款　女會計師遭起訴

邱姓女會計師5年前告發前立委羅淑蕾，涉嫌侵占會計師公會核撥、募款的莫拉克風災賑災費用500多萬元，還找人提供不明單據核銷，結果檢察官調查相關指控都與事實不符，羅淑蕾獲得不起訴處分後，反控邱女涉嫌誣告，邱女仍堅持公會帳目確有不清，否認犯罪，被台北地檢署依誣告罪起訴。

櫃姐藏會員禮　挨告3次不起訴卻逆轉

櫃姐藏會員禮　挨告3次不起訴卻逆轉

涉侵占近億元虛擬幣　「幣託」前技術長50萬交保

涉侵占近億元虛擬幣　「幣託」前技術長50萬交保

兩士官營區撿到夜視鏡A走　丟了工作還被判刑　

兩士官營區撿到夜視鏡A走　丟了工作還被判刑　

北市動保處稽查寵物食品　3成標示不符或未依法申報

北市動保處稽查寵物食品　3成標示不符或未依法申報

關鍵字：

金剛鸚鵡動保處貪污治罪條例侵占

讀者迴響

熱門新聞

她拒發年終　改用一招讓員工笑了

蔡阿嘎送員工有薪假30天！原因公開網噴淚

莎莎突PO寶寶圖：我有了！

小弟寫5頁信發洩再2槍轟斃大哥

8分鐘前才傳訊女友！22歲男遭逆向撞飛

2021日本A片銷量榜單曝光！

錢都群聚感染　市府急發細胞簡訊

KTV包廂砍人！1男被斷臂噴血　殘忍畫面曝

486先生爆「抄襲影片」刪留言　網紅含淚：拍得「抄」好

明起全台有雨　過年天氣出爐！最冷10℃時間曝

阿喜35歲生日「上身全空」胸型被看光　網激動：無尊快出來

最後BNT年前到貨…4萬人讚嘆郭董

即／孫安佐涉製槍未遂案宣判　公訴不受理

噴46例「仍不升三級」？　網搖頭：2行業會倒一片

快訊／致理科大男學生染疫　校方、衛生局證實了

更多

最夯影音

更多
100元拆培林卻控新車被敲壞　機車行喊冤！男：等收律師函

100元拆培林卻控新車被敲壞　機車行喊冤！男：等收律師函
女駕駛跟導航逆向闖環東大道　22歲黃牌重機遭撞掉下高架亡

女駕駛跟導航逆向闖環東大道　22歲黃牌重機遭撞掉下高架亡

蔡頭驚傳肝癌末期離世享壽71歲　縱橫演藝圈50年「反串成傳奇」

蔡頭驚傳肝癌末期離世享壽71歲　縱橫演藝圈50年「反串成傳奇」

送貨員被猛撲嚇到「怒砸包裹」　黑狗頭遭敲3下慘變腦震盪！

送貨員被猛撲嚇到「怒砸包裹」　黑狗頭遭敲3下慘變腦震盪！

膽小汪搭車美容「全身抖不停」！害怕眼神來回求救：不要洗澡QQ

膽小汪搭車美容「全身抖不停」！害怕眼神來回求救：不要洗澡QQ

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面