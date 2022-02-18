單親媽媽巴頭打招呼！一掌拍下去「你怎在這」…下秒遭推倒怒告

記者柯振中／綜合報導

苗栗一名傅姓女子日前前往某間熱炒店，看見了友人劉姓男子，於是上前打招呼，沒想到一巴掌拍在劉男頭上，導致對方不滿，起身一手將她推翻在地，導致腦震盪、全身多處挫傷。事後傅女到警局提告，劉男找來了鎮民代表，希望大事化小、小事化無，但傅女溝通後認為對方沒有誠意，還是決定提告，「為什麼要這樣欺負一個單親媽媽！」

傅女平時從事保險經紀人工作，11日前往某間熱炒店購餐時，看見了劉姓男子，當時劉男背對著她，於是她上前開心打招呼，打了對方的頭一巴掌，並驚呼「欸！你怎麼在這」。

不過，劉男遭到打巴掌，轉身痛罵「X你X」、「妳敢打我」等話語，接著起身將對方推倒。傅女被推倒後頭部著地，卻也立刻爬起來，開始與劉男發生爭執。

▼傅姓女子進餐廳後看見劉男，上前巴頭打招呼。（圖／翻攝記者爆料網）



劉男被打了一下，氣得詢問「妳這樣打我什麼意思」，傅女則回應「我跟你開玩笑不行」，持續嗆劉男「開不起玩笑」，2人言語衝突相當激烈。

事後傅女到醫院就診，不但有腦震盪，肩膀、下背、手部也分別有擦挫傷，於是到警局報案提告。劉男事後委託一名鎮民代表來關說，希望能私下和解、雙方各退一步，她原先也想答應，但員警表示「案件已成立」，所以不能撤告，且劉男也從未致電道歉，讓傅女無法接受。

▼劉男起身後，一把就將傅女推倒在地。（圖／翻攝記者爆料網）



傅女表示，她是一名單親媽媽，兒子在學校曾遭到霸凌，因此教導「被欺負一定要還手」，此次她被劉男毆打，本來以為兒子沒看到，兒子卻要求打電話報警，還告知可以拿壓歲錢出來，幫媽媽打官司，讓她十分感動，也決定不再姑息暴力，「為什麼要這樣欺負一個單親媽媽！」

對此，劉男也十分傻眼，傅女一進門，就朝著他打了一巴掌，他當下愣住，詢問「幹嘛」，對方卻回「現在不行開玩笑、不行打招呼就對了」，讓他相當傻眼，雖然認識好幾年，但2人根本不熟，結果突然被打巴掌，「對不對？幾歲的人了？」

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