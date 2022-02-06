老公失蹤！她揹剛出身女兒賣地瓜　遭酸「利用小孩」淚往肚吞

▲單親媽媽挑選地瓜。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑／台北市報導

一位30多歲單親蔡媽媽在寒風中背著2歲大的女兒，整理等一下要外出販賣地瓜，邊整理口中無奈的說：「我如果今天生活好過的話，我會出來賣地瓜嗎？」

蔡媽媽說，小孩出生後，丈夫無緣無故就消失，什麼也沒交代，就這樣人間蒸發，小孩出生前，就將工作辭了，就是要專心扶養，現在少了收入來源，人生瞬間跌到谷底。

▲單親背著小孩沿路賣地瓜。（圖／記者黃彥傑攝）

蔡媽媽沒有讓自己悲傷太久，決定振作起來，一肩扛下照顧女兒重擔。為了維持家計，找到創世基金會，學起烤地瓜。每天早上六點多，先花兩個多小時篩選地瓜，再慢慢將地瓜烤熟，然後背著小孩推著沈重車子，到捷運站或人潮較多地方販賣。這樣辛苦叫賣，每個月一萬多收入，賣得好可以到兩萬多。

有民眾質疑「幹嘛背著小孩，博取同情心嗎？」，警察以違規攤販為由開單取締，遊民為了占地盤大聲叫囂驅趕......蔡媽媽都只能淚水往肚子裡吞，無奈的說「過這樣生活我也不願意」，但堅強地表示「我不偷不搶，為了女兒我努力撐下去。」她說，有時在忙的時候，女兒不吵不鬧，非常乖。對於天氣轉涼低溫來襲，她會特別注意小孩頭部保暖，但也相當不捨女兒跟在身邊賣地瓜。

▲小孩知道媽媽賣地瓜很辛苦，默默在一旁看書不吵鬧。（圖／記者黃彥傑攝）

蔡媽媽說，這些微薄薪資用在平常孩子生活上，相當緊繃，如果還要付房租那壓力更大。「如果大家經過捷運站附近，看到有賣地瓜的單親媽媽，停下腳步，買個地瓜，對我們來說都是支持與鼓勵！」