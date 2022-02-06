　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

老公失蹤！她揹剛出身女兒賣地瓜　遭酸「利用小孩」淚往肚吞

▲▼單親媽媽背著小孩沿路賣地瓜。（圖／記者黃彥傑攝）

▲單親媽媽挑選地瓜。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑／台北市報導

一位30多歲單親蔡媽媽在寒風中背著2歲大的女兒，整理等一下要外出販賣地瓜，邊整理口中無奈的說：「我如果今天生活好過的話，我會出來賣地瓜嗎？」

蔡媽媽說，小孩出生後，丈夫無緣無故就消失，什麼也沒交代，就這樣人間蒸發，小孩出生前，就將工作辭了，就是要專心扶養，現在少了收入來源，人生瞬間跌到谷底。

▲▼單親媽媽背著小孩沿路賣地瓜。（圖／記者黃彥傑攝）

▲單親背著小孩沿路賣地瓜。（圖／記者黃彥傑攝）

蔡媽媽沒有讓自己悲傷太久，決定振作起來，一肩扛下照顧女兒重擔。為了維持家計，找到創世基金會，學起烤地瓜。每天早上六點多，先花兩個多小時篩選地瓜，再慢慢將地瓜烤熟，然後背著小孩推著沈重車子，到捷運站或人潮較多地方販賣。這樣辛苦叫賣，每個月一萬多收入，賣得好可以到兩萬多。

有民眾質疑「幹嘛背著小孩，博取同情心嗎？」，警察以違規攤販為由開單取締，遊民為了占地盤大聲叫囂驅趕......蔡媽媽都只能淚水往肚子裡吞，無奈的說「過這樣生活我也不願意」，但堅強地表示「我不偷不搶，為了女兒我努力撐下去。」她說，有時在忙的時候，女兒不吵不鬧，非常乖。對於天氣轉涼低溫來襲，她會特別注意小孩頭部保暖，但也相當不捨女兒跟在身邊賣地瓜。

▲▼單親媽媽背著小孩沿路賣地瓜。（圖／記者黃彥傑攝）

▲小孩知道媽媽賣地瓜很辛苦，默默在一旁看書不吵鬧。（圖／記者黃彥傑攝）

蔡媽媽說，這些微薄薪資用在平常孩子生活上，相當緊繃，如果還要付房租那壓力更大。「如果大家經過捷運站附近，看到有賣地瓜的單親媽媽，停下腳步，買個地瓜，對我們來說都是支持與鼓勵！」

►你最愛的TIFFANY項鍊是哪一條？

ET快訊
家中摔倒送醫昏迷月餘　桃園航空城公司前董事長劉志清辭世

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

老公失蹤！她揹剛出身女兒賣地瓜　遭酸「利用小孩」淚往肚吞

國道超速61KM遭吊牌！　飆車男求徹罰「車子半年不開會壞掉」

重案回顧／薛定岳殉職2年！10年女友臉書仍掛與他穩交：過得好嗎

重案回顧／弒母理由曝！僅因不給理髮錢　高雄逆子217刀奪母命

台中偵查佐陳屍「鑑識小組沙發」　同事嘆：基層鑑識人員快累趴

打手遊沒錢儲值買裝備　好友借手機慘被盜刷萬元

麥拉倫撞到剩3輪！駕駛2年前「同車」撞山壁　案發地點只差3公里

造塚封屍案／狠心嫂虐殺小姑！房裡「水泥封屍」　點精油蓋屍臭

「快來吃我！」70公斤歐巴桑標榜性愛不限次數！男客：寧願餓死

撞擊畫面曝！萬里轎車攔腰撞翻休旅車　「凌空翻轉」1人受傷

大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場

雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

新手駕駛誤踩油門破牆闖民宅　一家人享年夜飯全嚇傻急關心

乘魔毯懸空飄浮飛越海面！　「真實版阿拉丁」帥氣現身杜拜

惡霸犬小手緊抱腿「不讓出門」　睜大眼睛還泛淚：姐姐留下來嘛

台中知名排骨酥麵瓦斯爆炸　超濃黑煙竄天「燃燒約40m²」

俊昊穿龍袍跳《我們家》露犯規微笑　寵《衣袖》妹妹：公主大人吃飽沒♥

日職人把糖塊變「琉璃雕塑」　忍90度高溫赤手塑形逼真金魚！

老公失蹤！她揹剛出身女兒賣地瓜　遭酸「利用小孩」淚往肚吞

國道超速61KM遭吊牌！　飆車男求徹罰「車子半年不開會壞掉」

重案回顧／薛定岳殉職2年！10年女友臉書仍掛與他穩交：過得好嗎

重案回顧／弒母理由曝！僅因不給理髮錢　高雄逆子217刀奪母命

台中偵查佐陳屍「鑑識小組沙發」　同事嘆：基層鑑識人員快累趴

打手遊沒錢儲值買裝備　好友借手機慘被盜刷萬元

麥拉倫撞到剩3輪！駕駛2年前「同車」撞山壁　案發地點只差3公里

造塚封屍案／狠心嫂虐殺小姑！房裡「水泥封屍」　點精油蓋屍臭

「快來吃我！」70公斤歐巴桑標榜性愛不限次數！男客：寧願餓死

撞擊畫面曝！萬里轎車攔腰撞翻休旅車　「凌空翻轉」1人受傷

比特犬禁令看這裡！3月上路、違者可罰25萬　農委會出招防棄養亂象

爸爸心疼女兒幫顧攤！客人卻瞬間跑光　殘酷對比照笑翻網

盤點2021電競圈吃瓜（中）　丁特槓橘子、Toyz涉販毒GG了

2022適合投資4生肖！牛有貴人運　1生肖有升遷機會

虎年財運金字塔！　命理師曝家中「3方位」：帶旺喜神

蘇聯核戰威脅！美進入3級警戒之際　尼克森總統竟醉到不省人事

老公失蹤！她揹剛出身女兒賣地瓜　遭酸「利用小孩」淚往肚吞

陸擴大建設充電樁　目標5年內「滿足2千萬輛電動車」

女生必知「正確內衣穿法」　3祕訣＋1伸展運動養出圓潤美胸

Toyz想拍賣「英雄聯盟」冠軍戒：Toyz對我來說已經死了

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

社會熱門新聞

70公斤歐巴桑主打性愛不限次數！男客：寧願餓死

柔道國手楊宇潔「酒駕害學妹噴飛亡」下場曝

牌桌上「狂輸1260萬」求免還　1理由他告贏了

台中偵查佐陳屍「鑑識小組沙發」　同事：基層快累趴

女墜左營月台　火車下秒經過逃死

重案回顧／薛定岳殉職2年！女友臉書思念

正妹行員棄鐵飯碗　轉戰汽車業務收入曝

麥拉倫男2年前也同地自撞　只差3公里

嘉義夜市流血衝突　悍婦撂兒助陣反遭刀捅

疫情難飛！空姐轉職做「這行」月收破6位數　

小隻馬帥騎紅牌重機　只因為喜歡這感覺

3個月撈120萬...美熟女「神技」榨男客

快訊／國5北向「4車追撞」6人受傷　4人受困車內

國道超速遭吊牌　飆車男：半年不開會壞

更多熱門

相關新聞

單親媽五口租屋！房東一查身分崩潰：超有錢

單親媽五口租屋！房東一查身分崩潰：超有錢

「租給低收+老人+單親...悲劇下場！」一名網友轉述，大學同學買了新房後，便把舊屋出租，卻沒有慎選房客，以每月9000元租給單親媽媽一家五口，同學甚至幫忙搬家，幫繳管理費與網路費，但對方根本是惡霸，欠繳房租也趕不走。事後追查，同學才知單親媽媽裝窮，其實是放款金主，每個月收入非常可觀。

火鍋吃多小心胖到痛風！醫激推「這類暗樁食物」

火鍋吃多小心胖到痛風！醫激推「這類暗樁食物」

恐怖男不滿被分手　揚言公布不雅照下場曝光

恐怖男不滿被分手　揚言公布不雅照下場曝光

地瓜吃錯比米飯還胖！營養師曝「2最佳吃法」

地瓜吃錯比米飯還胖！營養師曝「2最佳吃法」

台電助農行善　員工眷屬挖地瓜贈偏鄉學校

台電助農行善　員工眷屬挖地瓜贈偏鄉學校

關鍵字：

單親媽媽地瓜

讀者迴響

熱門新聞

男星妻反轉「懷第3胎」不離婚了！被質疑不避孕怒回擊

飯店吹風機超難用！內行人解答：都錯怪業者了

刮刮樂神秘代碼　刮一半就知中獎

阮經天公開戀情！曝甜蜜合照：希望給我們空間

首位韓女團轉拍A片　20歲女偶像：身材是藝術品

房貸綁架人生30年？　內行曝「獲利真相」：何必繳完

別再錯怪味精！吃外食口渴「兇手是它」

桃園航空城公司　前董事長劉志清辭世

70公斤歐巴桑主打性愛不限次數！男客：寧願餓死

桃園爆投注站女店員「刮刮樂騙老人」：從他身上賺5000元

柔道國手楊宇潔「酒駕害學妹噴飛亡」下場曝

「第一份工作撐多久？」老鳥吐經驗教1招：薪資UP

傳產工程師曝薪水　好友嫌低嘲笑：丟臉

阮經天女友身份曝光：普通上班族

Omicron四大症狀曝　第1名變了！超越喉嚨症狀

更多

最夯影音

更多
大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場

大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場
雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來

雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

新手駕駛誤踩油門破牆闖民宅　一家人享年夜飯全嚇傻急關心

新手駕駛誤踩油門破牆闖民宅　一家人享年夜飯全嚇傻急關心

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面