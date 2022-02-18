「虎」字人氣突然上升　虎太郎、虎次郎成日本新生兒熱門名字

▲今年是虎年，名字帶有「虎」的日本新生兒變多了。（示意圖／翻攝pakutaso網站）

記者洪菱鞠／綜合報導

虎年為新生兒取名，「虎」字人氣上升成為熱門選擇，日本育兒支援網站《Baby Calendar》針對今年1月份1萬931位新生兒進行調查發現，名字帶「虎」字的男孩激增，人數比往年增1.6倍，包括「虎」、「虎太郎」、「虎次郎」、「虎和」，都是不少爸媽的愛用名。

根據《Baby Calendar》調查，2020、2021過去兩年的漢字排行榜中，虎字都在百名以外，但隨著2022寅虎年接近，去年1月虎字悄悄上升到第91名，有25人用其命名；今年則是再往上攀升至第58名，有40人名字中有「虎」，激增1.6倍。虎字異軍突起十分特別。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而最受歡迎的名字TOP3，男孩是碧、蓮、陽翔；女孩則是凛、結菜、楓。另有趣的是，很多名字和季節有關，近年日本新生兒取名的人氣漢字中，冬天出生的男孩，很多會特別取作「柊」，柊斗、柊真、柊太、柊翔等都是前100大的熱門名字。

女孩取名人氣最高的「凛」，帶有涼、寒冷之意，充滿冬天氣息，另特別是1月出生的女孩中，有許多以雪的別稱「立花」來命名，而迎來冬天取作「柚」的也不少，柚希、柚乃、柚月、柚羽等名字很受青睞。