頭北厝大哥母親逝世「500人哀悼送行」！150警力查3未成年+2人帶刀

記者邱中岳／台北報導

萬華區綽號「豆漿」的頭北厝角頭大哥，母親在1月21日過世，18日舉辦告別式，借用梧州街一處停車場舉辦，警方不敢大意，動員150名警力到場戒備，現場盤查5百多人，而豆漿交友廣闊，所以竹聯、四海以及松聯等幫派，都派人前來哀悼，地方角頭也動員出席公祭。

據了解，頭北厝大哥王春成綽號「豆漿」，為萬華地區知名角頭，母親在1月21日過世，在18日上午時分開始，借用萬華區梧州街一處停車場替母親舉辦告別式，警方獲悉後進行約制，從18日上午6時許進行相關管制，現場並派出150名警力到場戒護。

▲萬華角頭大哥母親逝世，18日舉辦告別式，5百多人到場捻香致意。（圖／記者邱中岳翻攝）



因豆漿交友廣闊，所以現場政商、地方人士均到場致意，議員徐立信、郭昭巖也派人出席，再者，四海幫由副幫主「阿平」帶頭公祭，另外松聯幫則是由「小七」領頭，竹聯幫戰堂、和堂、天龍堂以及明仁會也都派人前往捻香致意。

警方除了進行交通管制之外，另外還盤查到場的5百多名人士，警方指出，針對王春成母親告別式，現場有許多地方人士以及親朋好友到場致意，所以進行附近交通管制，並且動員150名警力前往蒐證、維持現場秩序。

警方在下午告別式結束後撤出現場，共計盤查5百多人，現場有3名未成年少年參加公祭，另外還從2名男子身上搜出刀械，整個告別式過程並無發現有人滋事。

頭北厝大哥母逝18日辦告別式 萬華分局將動員上百警力蒐證