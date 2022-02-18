大同技術學院遭勒令停招　千字聲明批「台糖假扣押釀財務危機」

▲大同技術學院遭勒令停招。（圖／翻攝自Google Maps）



生活中心／綜合報導

位於嘉義的私立大同技術學院因可用資金不足，且董事會未於期限內完成捐資，遭私校諮詢會議決議停招。該校今發聲明表示，註冊率比前一年提升，董事會也投入五千多萬元維持校務，但近十億元價值土地與校舍遭台糖聲請假扣押，與積欠債務不成比例，已向法院提出異議，希望早日恢復學校正常運作。有關被勒令停招，因未收到公文，暫無回應

教育部昨（17）指出，大同技術學院去年底可用資金剩新台幣1691萬餘元，不足支應年度應向台糖公司繳納太保校區所需的權利金、年租金、以及學校每月所需的經常性現金支出，因此要求董事會應於今年1月底前捐資3000萬元，但期限內該董事會未捐資，加上台糖公司因遭積欠太保校區經費，向法院提起假扣押，後續學校恐無法支付教職員工薪資，已符合私立學校法第55條限期改善後未改善的情形。

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大同技術學院今發布聲明表示，校方每年正常給付台糖租金，另有一筆20年使用權利金1425多萬元，因校務運作吃緊向台糖協商延緩支付，但台糖不同意訴諸法院強制執行扣押。校方強調，現金存款將足以支付台糖權利金，扣押公告地價將近十億的土地與校舍與所欠債務不符比例，已向法院提出異議聲明，期望能盡早解除假扣押，由銀行現金支付台糖債務，還給學校正常校務運作。

校方表示，大同技術學院已辦學59年，110學年招生註冊率64%，比起前一年大幅增加20%，新生註冊人數也增加。但受少子化影響，教育部逐年刪減私立學校招生名額，學生人數只能被迫減少，且每學期未達成績標準學生仍依規定退學，造成學生人數下降，讓資金運作日漸艱困，造成財務吃緊，董事會曾於2年半前投入5千多萬資金維持校務運作，但每年校務營運仍持續虧損。

聲明指出，目前董事會積極尋求外界與企業資金挹注，今年1月20日第16屆第31次董事會決議主動辦理停招，並將會議紀錄報部核備，同步準備申請停招事宜，2月14日校方出席教育部私校諮詢會議陳述校務狀況，有關媒體新聞報導勒令停招一事，尚未收到教育部正式公文，暫時無法回應。

聲明強調，至今教職員工薪資仍正常發放，未曾積欠薪資，2月薪資甚至於1月底前撥入教職員工帳戶；開學在即，教務處、學務處皆做好開學準備，全部科系開課與教學都維持正常，獎補助款使用與計畫執行一切正常，全體教師與職員將堅守崗位教學與照顧學生，維持教學與辦學品質，請各界、家長、學生無需過度擔心。

▲大同技術學院聲明。（圖／翻攝自該校官網）※點圖放大