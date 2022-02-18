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實現「無牆博物館」理想！史博館館長交接　拼2023年試營運

▲▼國立歷史博物館館長廖新田（左）在2月1日歸建，遺缺由現任國立臺灣美術館館長梁永斐（右）代理，2022年2月18日舉行卸任、代理館長交接典禮，由文化部長李永得（中）親自監交。（圖／文化部提供）

▲國立歷史博物館舉行卸任、代理館長交接典禮，由文化部長李永得（中）親自監交，館長廖新田（左）歸建，由梁永斐（右）接任代理館長。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

國立歷史博物館館長廖新田在2月1日歸建，遺缺由現任國立臺灣美術館館長梁永斐代理，今（18）日舉行卸任、代理館長交接典禮。由於史博館自2018年起修館，不過廖新田實現了「無牆博物館」的理想，秉持「修館不休館」的精神營運，這幾年和各機構合作舉行了近70檔實體展、20多檔線上展，還靠「行動博物館車」跑遍全台。如今在梁永斐代理下，也力拼2023年試營運。

文化部所屬國立歷史博物館今（18）日舉行卸任、代理館長交接典禮，由文化部長李永得親自監交，他表示，特別感謝卸任館長廖新田對於史博館的貢獻，廖館長學養俱佳又極富創意，在史博館閉館整建期間，帶領同仁推動文物移藏、主體整飭與庫房規劃等作業，亦持續辦理各項展覽、典藏、文創及出版工作，對外展現史博館充沛的美學推廣能量。

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▲▼國立歷史博物館館長廖新田在2月1日歸建，遺缺由現任國立臺灣美術館館長梁永斐代理，2022年2月18日舉行卸任、代理館長交接典禮，由文化部長李永得親自監交。（圖／文化部提供）

▲代理館長梁永斐（右）致贈畫作予卸任館長廖新田（左）。（圖／文化部提供）

而廖新田表示，史博館正處於化蛹成蝶的關鍵階段，任內除了戮力促成史博館升級發展計畫，從南到北建立合作夥伴，實現「無牆博物館」的理想，和各機構合作的實體展近70檔、線上展20餘檔、文物典藏近400件、出版品換新貌、開創線上商城、公益文創、紋樣轉譯等，並開發647項文創品。此外，服務近20年的「行動博物館車」全台跑透透，即使閉館，仍秉持「修館不休館，服務不打烊」精神持續營運，保持與外界的互動，努力讓史博館優質轉型、蛻變。

李永得也強調，由國美館館長梁永斐代理史博館館長的最主要原因，是相信梁館長定能發揮其於文化部及館所的豐富經歷，無縫接軌接手進行各項工作，加速並如期完成史博館整建工程；亦期待梁館長在過去歷任館長為史博建立的堅實基礎上，帶領同仁讓史博的典藏、展覽等與其他美術機構有更多的交流、分工及整合，重現史博館輝煌的歷史，讓台灣美術的力量及光譜越來越壯大。

▲▼國立歷史博物館館長廖新田在2月1日歸建，遺缺由現任國立臺灣美術館館長梁永斐代理，2022年2月18日舉行卸任、代理館長交接典禮，由文化部長李永得親自監交。（圖／文化部提供）

▲卸任館長廖新田（左）致贈「化蛹成蝶─國立歷史博物館第十四任館長廖新田文集(2018-2022)」予代理館長梁永斐（右）。（圖／文化部提供）

代理館長梁永斐表示，對文化部指派代理史博館長職務，感到任重道遠，甫上任即親赴史博館南海路修復及再利用整建工地，與新北市中和區的典藏庫房興建基地現場巡視。而在交接典禮上，他也提出館務執行五大目標，包含「軟硬並重，積極推進」、「盤點整合，擴深藝史」、「公共參與，策略聯盟」、「多元跨域，無牆博館」、「全民資產，藝術經濟」等。

梁永斐說，任內首要達成史博館順利開館的目標，更將進一步促成館際合作，組成史博館、國美館雙館「典藏盤點整合小組」，努力結合資源，進行策略聯盟，共創新猷，交織出台灣文化的多元與現代性，讓世界看見台灣的藝術能量，提升在國際社會的能見度及參與度。

國立歷史博物館自2018年7月起閉館整建，預計2023年12月底前完成，針對館舍空間、服務機能、營運管理等面向，進行全面提升修復及再利用作業，在重新開館後，將能提升整體服務品質及營運效能。

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