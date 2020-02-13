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國父紀念館首推「點字版展覽簡介」　重視盲生文化參與權

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▲▼ 國父紀念館「2020潛龍勿用-林章湖書畫展」首次提供點字版展覽簡介重視視障朋友文化參與權（圖／國父紀念館提供）

▲國父紀念館「2020潛龍勿用-林章湖書畫展」首次提供點字版展覽簡介，重視視障朋友文化參與權。（圖／國父紀念館提供）

記者林育綾／台北報導

為了推動「文化平權」，國父紀念館在「潛龍勿用——2020林章湖書畫展」推出點字版展覽簡介、作品卡，表達對盲生文化權利的重視，未來也規劃雕塑展可提供觸摸展件，讓參與者能更直接體驗藝術作品。

國父紀念館為了傳承博愛精神，近年推動身心障礙者的文化參與權，打造滿足身心障礙朋友需求的文化場所。包括中山國家畫廊邀請展，也曾經特別在開幕典禮提供手語翻譯服務。

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▲▼國立國父紀念館梁永斐與視障朋友沈彥霖觸摸感謝狀。（圖／國父紀念館提供）

▲國立國父紀念館梁永斐館長與視障朋友沈彥霖觸摸感謝狀。（圖／國父紀念館提供）

而國父紀念館館長梁永斐提到，有感於去年頒發點字版感謝狀給參與「音樂浸潤展覽空間」活動的盲生沈彥霖同學時，沈彥霖同學當場以摸讀點字方式，流利順暢的唸出獎狀內容流露出的喜悅與感動，因此規劃於中山國家畫廊展覽期間製作點字版簡介，表達對盲生文化權利的重視。

梁永斐表示，目前國內對於盲生在音樂、表演部份的藝文推廣與參與，推動得不錯，但是在藝術鑑賞或對藝術家的了解這個部分，還有很大的進步空間。

▲▼國父紀念館梁永斐展示「2020潛龍勿用─林章湖書畫展」點字版展覽簡介（圖／國父紀念館提供）

▲梁永斐展示「2020潛龍勿用─林章湖書畫展」點字版展覽簡介。（圖／國父紀念館提供）

他認為點字版展覽簡介，能夠協助盲生參與藝文活動與欣賞藝術品，這是國父紀念館第一張點字簡介，也是全國第一張專為學生客製化的點字簡介，希望這份小小的心意，能帶給需要的人喜悅跟感動。

他也感謝台北市立啟明校視障資院中心、財團法人中華民國無障礙科技發展協會專業的協助及指導，透過跨域合作及資源分享，提供視障學生提供更友善的服務。此次國父紀念館也會把200份簡介送到台北市立啟明學校、台中市立啟明學校、台中市私立惠明盲校、財團法人台灣省私立台灣盲人重建院、財團法人宜蘭縣私立慕光盲人重建中心。

若這次的試驗跟示範，如果效益良好，將會持續擴大辦理，除了點字展覽簡介及作品卡外，未來也將規劃於雕塑展提供可觸摸展件，讓參與者能更直接體驗藝術作品。

▲▼ 國父紀念館「2020潛龍勿用-林章湖書畫展」首次提供點字版展覽簡介重視視障朋友文化參與權（圖／國父紀念館提供）

▲「2020潛龍勿用-林章湖書畫展」，林章湖作品〈旭日翔鷗〉。（圖／國父紀念館提供）

▲▼ 國父紀念館「2020潛龍勿用-林章湖書畫展」首次提供點字版展覽簡介重視視障朋友文化參與權（圖／國父紀念館提供）

▲林章湖作品〈秘境〉。（圖／國父紀念館提供）

「潛龍勿用——2020林章湖書畫展」是國父紀念館的「中山國家畫廊」在今年規劃的8檔展覽，意在藝術創作的道路上所持內在的沉潛堅持，因為藝術是無止盡的，必須從內在出發，不斷自醒學習。展覽主軸以後現代水墨精神貫穿，作畫以個人感動出發，隨心所欲不拘主題，主題涵蓋人物花鳥走獸，風格各異，題材廣闊、技巧繁多，題材具當代性，但處處可見傳統筆墨的技巧，展覽於2月13日展出。

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