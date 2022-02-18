9歲妹趕作業「眼睛看不清了」　母：你裝的！一週後急送醫超後悔

▲9歲的冉冉。（圖／都市頻道）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸湖北武漢一名9歲的國小女生近日在趕作業時，突然跟母親說「眼睛看不見作業本了」。母親則起了疑心，在想女兒時真的看不清，還是不想寫作業？

據《看看新聞》報導，9歲的冉冉日前在趕著完成寒假作業時，發現作業本上的字看不清，直呼「眼睛看不見作業本了」，後來送醫時還透露自己「看妹妹的臉有點模糊」，跟母親說了後對方認為是她不想寫作業。冉冉因視線模糊，有一次走樓梯還不甚跌倒，之後被家人說「是裝的」。

冉冉視力模糊的情況拖了一個禮拜都沒有「好轉」，母親這才驚覺不對勁，急忙將女兒送進眼科醫院。經檢查後，醫生明確告知家長，冉冉的眼病不是裝的，而是真的看不清了。

▲冉冉在接受治療。（圖／看看新聞）

報導指出，冉冉被確診患上球後視神經炎，這種病視力下降是主要症狀之一，有些人還會伴有眼球疼痛，一旦發現要盡早治療，否則很可能會導致失明。長期勞累、精神緊張、糖尿病控制不佳、長時間感冒都可能誘發球後視神經炎。

▲檢測結果。（圖／看看新聞）

由於拖延了近一周才送到醫院，冉冉的視力已經嚴重下降，僅僅只能看見手指在眼前晃動。目前，醫院經過大劑量荷爾蒙治療後，冉冉病情有所好轉，但還沒有恢復到正常水平。