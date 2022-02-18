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快訊／23期預約今午截止！南北校園爆確診停課　陳時中14:00說明

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

 中央流行疫情指揮中心今（2/18）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。1922第23期預約今天中午截止，另新北、台南皆有學校傳出因為確診停課通知，相關狀況預期記者會中說明。

1922平台16日上午10點開放第23期疫苗預約，提供莫德納、AZ、BNT及高端疫苗共158萬人次，今天中午截止預約。中央流行疫情指揮中心昨日公布最新預約數據，到下午5點為止已經有88.8萬人上網預約。當中最多人預約的仍是莫德納疫苗，已有52.5萬人預約，預約率破6成8。

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指揮中心公布最新疫苗預約數據，到17日下午5點為止，已完成預約人數有85.5萬人。至於各廠牌預約人數，排名第一是莫德納，各縣市提供77萬量能，已經預約50.9萬人，預約率6成6；接著是BNT疫苗提供66萬劑，已經預約31萬劑，預約率4成7。至於高端提供12.6萬量能，已經預約2.9萬人；AZ提供2.3萬，有近5千人預約，預約率都約在兩成多。

▲▼2/15第23期疫苗預約。（圖／指揮中心提供）

▲第23期疫苗預約期程。（圖／指揮中心提供）

昨天晚上開始陸續有學校傳出學生、家長確診，停課等消息。新北市中山國中表示該校於2月18日起至2月20日全校停課3天，採取線上學習，目前已安排環境消毒作業。

新北市政府衛生局晚間證實，板橋區中山國中學生因為與台北市確診個案「案19816」餐廳KTV聚會接觸，匡列居家隔離採檢陽性，目前已進行相關疫調匡列採檢，相關資訊將由中央流行疫情指揮中心統一公布。

台南歸仁區紅瓦厝國小17日下午校方接獲衛生局通知，表示有學生確診，將依據疫情指揮中心新冠肺炎程序，全校緊急進行預防性停課3天，停課自2月18日至20日止，預計下周一（21日）復課，呼籲師生在停課期間仍應做好線上上課的準備，至於相關疫情細節仍有待指揮中心公布。

案19816曾多次到廟宇參拜，並於2月13日到80多人聚會、25人台北錢櫃SOGO店，後續相關有8人確診，其中包括一名新北市女性確診者（案19930）；而案19930的子女分別就讀台北市內湖區南湖國小，據了解，還有一間北投區私立國中，不過兩校經評估未預防性停課。

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