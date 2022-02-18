館長要開早午餐店！預告徵才名額、待遇「怕大家排到生氣」

▲館長對餐飲很有興趣。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者周亭瑋／綜合報導

以健身房起家的「館長」陳之漢，拚命發展副業，包括雞胸肉、衣服、蜂蜜等，日前他更透露，正積極規劃開早午餐店和雞蛋糕店，同時也預告徵才名額、待遇等，自信滿滿地說「我怕大家排隊會排到很生氣。」

館長日前在直播中提到，自己對餐飲這塊非常有興趣，並確定進軍該領域，目前的規畫有早午餐店和雞蛋糕店，「早午餐的市場很大，我們配合的食品廠也多到爆炸，大家敬請期待。」

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關於早午餐店的部分，他透露，現階段都在試菜、研究菜單，廠商也都在聯絡，未來餐點一定會非常豐富，可能會有脆皮燒肉三明治、起司炒泡麵、炸雞或好吃的蛋餅等，「一開始要徵到10個人，因為我怕排隊會排到大家很生氣；另外，餐廳也會跟外送平台合作。」

▲現在早午餐店很夯。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

至於雞蛋糕店，館長表示，會先開起來，第一間店可能落腳蘆洲或林口，雞蛋糕上會印有他的頭像圖案，共出10種，然後有多種口味，像是起司、紅豆等，店內也會賣一些飲料。

而大家最關心的待遇問題，館長指出，「底薪3萬2-3萬5，目前還不一定，看什麼店，每個月下來達到多少業績就會有多少獎金，我願意將獲利拆分給員工，讓這個企業做出最衛生、最美味的食品；相對的，在工作的時候就沒那麼自由，尤其在內場的工作人員，一定是全副武裝的......。」

對此，不少粉絲留言打氣，「只要阿館保持初心，一樣厚待員工，堅持品質，不管做什麼，大家一定買爆」、「我覺得阿館也可以開一家搬家公司，派出強壯的搬家員工，一定效率很棒」、「館長乾脆自創一個連鎖超商品牌，就可以任意搞複合想賣什麼就賣什麼！我一定會去應徵」、「館長~希望店開在林口，我苗栗上去比較近，謝謝」、「早餐店說實在的真的很賺」。