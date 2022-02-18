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社會 社會焦點 保障人權

「車上有小孩！」外役監科長遭毆　妻女被噴辣椒水哭：放過我們

記者鄒鎮宇／綜合報導

花蓮自強外役監周姓戒護科長日前晚間車載著妻小，行經花蓮市德安一街時發生行車糾紛時，被19歲劉姓男子、18歲黃姓男子手持辣椒水、鋁棒攻擊。周男的妻子在車上哭著求救，仍被辣椒水攻擊，周男的左手也骨折。警方追查認為案情不單純，懷疑有人教唆犯案，目前擴大深入調查中。

周姓戒護科長15日晚間7時開車行經花蓮市德安一街時，被後方的白色自小客車追撞，此時19歲劉姓男子、18歲黃姓男子立刻下車，手持球棒跟辣椒水攻擊。周妻在車上哭著大喊，「拜託你…放過我們，我們有小孩」、「對不起啊嗚嗚嗚」，等嫌犯逃跑後才哭著請路人幫忙報警。

▲▼ 花蓮戒護科長當街遭毆 。（圖／記者柯証誟翻攝）

▲▼花蓮戒護科長的妻女在車上不斷哭喊求救，卻仍被辣椒水攻擊 。（圖／記者柯証誟翻攝）

▲▼ 花蓮戒護科長當街遭毆 。（圖／記者柯証誟翻攝）

警方獲報到場，立刻將周男及周男的妻女送醫，周男因伸手抵擋，左手慘被打到骨裂，車上妻小也遭受到辣椒水波及。警方立刻追查，當晚逮捕劉姓、黃姓男子，兩人堅持表示發生行車糾紛後，周男態度不好才會動手，但警方發現雙方沒有發生爭執，劉、黃就直接動手。

自強外役監副典獄長黃坤芳表示，周姓戒護科長2019年8月調任矯正署，主要工作為安排受刑人的食衣住行，工作非常認真且沒有與人結怨，目前周科長已提出傷害告訴。

▲▼ 花蓮戒護科長當街遭毆 。（圖／記者柯証誟翻攝）

▲花蓮戒護科長當街遭毆，警方追查是否有藏鏡人教唆 。（圖／記者柯証誟翻攝）

此外，傳出周科長以疫情為由，阻止受刑人返家奔喪遭到報復，黃坤芳表示，疫情期間作法一視同仁，受刑人只能透過視訊跟家屬聯繫，詳細案情仍待警方釐清。

警方表示，劉、黃兩人供詞前後矛盾、行徑可疑，且直接動手明顯不符常理，不排除有人指使，目前依殺人未遂及重傷害等罪將劉、黃兩人送辦，將持續追查是否有人教唆犯案。

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