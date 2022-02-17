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172年僅2次！特殊虎爺日「虎年虎月虎日虎時」來了　求財方式曝光

▲杭州一名爺爺誤將黃金獵犬看成老虎。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲今年的「虎年虎月虎日虎時」為172年才出現兩次的特殊日。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「西元1850年來只出現過兩次的特殊虎爺日」，命理老師泓葆先生表示，虎年虎月虎日虎時要出現並不困難，每隔12年就會出現2、3次，但18日凌晨3時到5時出現的虎年虎月虎日虎時卻不同以往，因為天干跟地支都相同，又稱為「一卦純清」，拜拜可取得天助。

泓葆先生表示，60年來，虎年虎月虎日虎時共出現了16次，但同天干的只有1962年3月05日及2022年2月18日，雖然乍看是60年一遇，但從1850年最初編曆的萬年曆中，僅有這兩天，「也就是說172年來，僅僅出現過兩次」。

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泓葆先生指出，這種特別的日子又稱為「一卦純清」，代表這一卦是生入的，簡單來說，這一天就是來幫助我們的好日子。對於懂術法，能制虎煞的法師、薩滿們，大可以不要錯過了這麼特別的好時機。

此外，一般大眾想在這種時候取得天助（求威勢、求財、求鎮守、求保護）的，不妨拜拜武財神、虎爺，如果都沒有，就求土地公（一說虎爺為土地爺爺的麾下大將）。

以下為60年的虎年虎月虎日虎時：

1962年2月09日03:00-05:00
壬寅年壬寅月戊寅日甲寅時
1962年2月21日03:00-05:00
壬寅年壬寅月庚寅日戊寅時
1962年3月05日03:00-05:00
#壬寅年壬寅月壬寅日壬寅時
1974年2月06日03:00-05:00
甲寅年丙寅月戊寅日甲寅時
1974年2月18日03:00-05:00
甲寅年丙寅月庚寅日戊寅時
1974年3月02日03:00-05:00
甲寅年丙寅月壬寅日壬寅時
1986年2月15日03:00-05:00
丙寅年庚寅月庚寅日戊寅時
1986年2月27日03:00-05:00
丙寅年庚寅月壬寅日壬寅時
1998年2月12日03:00-05:00
戊寅年甲寅月庚寅日戊寅時
1998年2月24日03:00-05:00
戊寅年甲寅月壬寅日壬寅時
2010年2月09日03:00-05:00
庚寅年戊寅月庚寅日戊寅時
2010年2月21日03:00-05:00
庚寅年戊寅月壬寅日壬寅時
2010年3月05日03:00-05:00
庚寅年戊寅月甲寅日庚寅時
2022年2月06日03:00-05:00
壬寅年壬寅月庚寅日戊寅時
2022年2月18日03:00-05:00
#壬寅年壬寅月壬寅日壬寅時
2022年3月02日03:00-05:00
壬寅年壬寅月甲寅日丙寅時

⛩開鴻運保平安 #泓葆先生談虎年虎月虎日虎時 #西元1850年來只出現過兩次的特殊虎爺日 人說：山中無老虎，猴子當大王。 那山中有老虎，老虎豈能非大王。 老虎作為山大王衍化成神靈的形象，深植各文化之中。換句話說，有山之地，必有虎神信...

泓葆先生發佈於 2022年2月17日 星期四

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