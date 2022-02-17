臥龍洞3吊屍！靈異YouTuber「噴漆+燒紙錢」慘了　林地遭毀現場曝

▲靈異YouTuber到臥龍洞古道拍片，為了防止在森林中迷路，還沿途噴漆做記號。（圖／民眾提供）

記者高堂堯、莊智勝／南投報導

南投縣埔里古道臥龍洞日前發生詭譎命案，2男、1女共3人在此處輕生，被發現時已成「吊屍」，檢方相驗後至今3人死因仍撲朔迷離，引發外界臆測。近日還有YouTuber搭上這宗詭案，重返現場拍下探險片，但卻因在事發地燒紙錢、點菸插地、噴漆做記號等，已經違反《森林法》。南投林管處表示，目前警方已經查明行為人身分，後續將通知其到案，並依法開出12萬元以上、28萬元以下罰鍰。

回顧臥龍洞命案，跨年當天有登山民眾在此處發現一具吊掛男屍，嚇得急忙報警，警方到場後確認死者身分為范姜姓男子，隨後又在距離男屍處約200公尺外的地方，尋獲同行的情侶檔郭、王2人遺體；由於死者范姜男被發現時遺體嘴上還叼著菸，而郭男與王女陳屍處地面則有空酒瓶，其中郭男更身穿紅上衣，令本案更加詭譎。警方深入調查後，發現3人曾控制范姜男的前女友戴女，還在其身上綁縛鞭炮「驅魔」，宗教因素也讓本案更添神秘色彩。

在臥龍洞一案曝光後，經營靈異類型頻道的一名YouTuber就重返案發現場探險，為了營造恐怖氣氛，還沿途焚燒紙蓮花、紙錢等祭品，並將點燃的香菸插進土中祭拜，更離譜的是，該名YouTuber為了避免迷路，還在森林中沿途的樹木、石頭上噴漆做記號，因此遭到看不下去的民眾檢舉。

今(17日)南投縣林管處針對本案做出最新說明，表示保七總隊第六大隊已經查明該名YouTuber身分，後續將依違反《森林法》查報程序通知行為人到案陳述意見；經初步調查，本案引火損害面積未滿0.3公頃，裁罰金額區間為12萬元以上28萬元以下，後續將視林地損害情形予以裁處罰金。

▼現場林地有多處毀損痕跡。（圖／民眾提供）