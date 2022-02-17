　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屋內傳來嬌喘！他進門撞見「爸帶阿姨回家嗨」　還問：今天舒服嗎

▲上市公司華通電腦少東、吳姓副總遭週刊直擊與前女員工發生婚外情，遭元配提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲桃園人夫外遇，還被兒子撞見帶小三回家嘿咻，正宮得知後氣得一狀告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／桃園報導

桃園一名人夫在外搞外遇，甚至直接將小三帶回家發生性行為，還被兒子撞見。正宮直到兒子告知，才知道丈夫外遇，氣得對丈夫及小三提告求償。法院審理後，判2人須連帶賠償正宮30萬元。

正宮指控，小三明知丈夫是有婦之夫，卻仍於2015年至2019年間與丈夫發展出婚外情，且丈夫還不時金援小三，2人也多次到汽車旅館開房間，甚至還大膽回到家中嘿咻，還被兒子撞見，她一直到2019年4月間經由兒子告知，才驚覺遭到丈夫背叛，氣得決定對丈夫及小三提告求償50萬元。

對此，人夫坦承婚外情，並自承，他與小三以每月1至2次的頻率發生性行為，但妻子求償的金額實在太高，「我覺得只需要10萬元」。不過，小三則否認姦情，表示自己是卡拉OK服務生，人夫是她的客人，2人僅是顧客關係，且她除了在卡拉OK上班之外，也在花藝店擔任花藝助理，且家中還有4個小孩需要照顧扶養，她為了生活不斷忙碌，根本沒時間跟人夫交往。

然而，法院審理時，正宮兒子出面證稱，他於2019年間某日中午返家，卻發現1喽客廳有女用包包，他打開查看發現包包是小三的，且當時樓上房間還不斷傳來女性呻吟聲，他於是在樓下等待，直到爸爸下樓後，他氣得質問爸爸，爸爸也向他坦承外遇，他當下立刻要爸爸結束婚外情。

正宮兒子表示，那天之後爸爸並沒有因此罷手，過一陣子後仍帶著小三回家嘿咻，又當場被他撞見，他甚至還在爸爸手機中看到爸爸傳訊給小三，「今天舒服嗎」等語，直到同年4、5月間因媽媽發現爸爸長期匯款給小三而大吵，他才決定揭發爸爸姦情，把所有事情告訴媽媽。

法官審理後認為，採信了正宮兒子的說詞，並認為2人的行為並非社會一般通念所能容忍，且正宮還因此身心受創，需要接受醫師治療，認定2人破壞正宮家庭生活圓滿及婚姻完整的情節重大，最終判2人須連帶賠償證宮30萬元。

►快搶！響食天堂750元吃到爽

ET快訊
LIVE／巴戈聽完「二哥5句話」才闔眼　靈堂明起開放
移工變移民！行政院拍板　移工符3條件可申請永居
混第3劑莫德納！　他隔天「搖滾區」：勘比摔車
臥龍洞3吊屍！　YouTuber拍片「噴漆+燒紙錢」慘了
Delta合體Omicron！　首例「Deltacron」確
屋內傳來嬌喘！　他進門撞見「爸帶阿姨回家嗨」
路不平護校妹摔成重癱　桃園市府國賠2537萬確定！
星座專家白瑜慘了！　大爆前夫偷吃挨告結果曝
直逼寒流！　「今年最強冷空氣」最冷時段曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小追撞竟當街遭毆！花蓮戒護科長被打到骨折　警急追查背後主因

外送員騎人行道遭喝斥竟比中指　「再比一次」判罰6千

臥龍洞3吊屍！靈異YouTuber「噴漆+燒紙錢」慘了　林地遭毀現場曝

找不到百歲母親吃午飯　原來她被街頭的《鬼滅之刃》迷住了

揪友租宅開賭場爽領租金＋薪水　計畫通屋主過年發財夢碎

又是酒駕！嘉義市轎車撞分隔島　「刷整排路樹」翻覆

孫大千愛子實驗學校缺課　　２師傳簡訊恐嚇「運作媒體」下場GG了

10元硬幣撬開摩鐵門　他助友抓姦怒打小王！出拳代價10萬

路不平害護校妹摔成重癱　桃園市府國賠2537萬確定

星座專家白瑜慘了！大爆前夫偷吃挨告　「1關鍵」被判拘役25天

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

朴敏英親眼抓姦未婚夫「滾床小三」爆哭　渣男「死要錢+討房」她氣炸：你很荒謬！

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

西門町大火「濃煙封街」一片霧　萬年大樓前人群全體抬頭

小S狂譙「陶晶瑩很假」：為什麼說謊　她坐馬桶「邊尿邊澄清」..賈靜雯快瘋掉XD

休旅車接小孩併排擋住半條路　被按喇叭爆氣竟逆向追上逼車

小追撞竟當街遭毆！花蓮戒護科長被打到骨折　警急追查背後主因

外送員騎人行道遭喝斥竟比中指　「再比一次」判罰6千

臥龍洞3吊屍！靈異YouTuber「噴漆+燒紙錢」慘了　林地遭毀現場曝

找不到百歲母親吃午飯　原來她被街頭的《鬼滅之刃》迷住了

揪友租宅開賭場爽領租金＋薪水　計畫通屋主過年發財夢碎

又是酒駕！嘉義市轎車撞分隔島　「刷整排路樹」翻覆

孫大千愛子實驗學校缺課　　２師傳簡訊恐嚇「運作媒體」下場GG了

10元硬幣撬開摩鐵門　他助友抓姦怒打小王！出拳代價10萬

路不平害護校妹摔成重癱　桃園市府國賠2537萬確定

星座專家白瑜慘了！大爆前夫偷吃挨告　「1關鍵」被判拘役25天

巴戈燦笑遺照曝光！　家人投票選出：這張樂觀又溫暖

好消息！名醫林禹宏苦等肺臟10個月「排到第1順位」　救命只差一步

小追撞竟當街遭毆！花蓮戒護科長被打到骨折　警急追查背後主因

台中南區飆補漲！　房價年漲2成、上看4字頭

網美整形整上癮　擁「世上最肥大陰道」嗨翻！最新術後驚人照曝光

風・Luxury／潛水錶翻新推小尺寸　鎖定戶外運動與時髦女性

Skoda「新Fabia蒙地卡羅」帥氣登場！運動座椅、黑化風格更強烈

卡古花22萬買股票 專家「這是詐騙」一個問題識破手法：去報案！

離家散步不小心墜崖！　女垂死「抓住大樹」苦撐12小時奇蹟獲救

吳崑玉／婦女保障名額ＯＲ變相保送？民進黨想在新北大文山區玩什麼把戲

社會熱門新聞

西門町大火濃煙封街！延燒NIKE、Levi's

即／三重深夜槍響　宮廟遭狂開11槍

北政堂主「鴨鴨」是淡水渡船小開　昔日父喪排場驚人

國中版洪仲丘！　14歲小胖被操到死

西門町大火　他排隊買NIKE球鞋慘燒光

快訊／狠殺2子後墜樓！空軍上兵昏迷4天宣告不治

獨／陸網紅嗆台　連千毅放話：輸的放火燒車

「學霸兒」自稱台大詐爸媽千萬　逆轉無罪

新店男死在廁所…臉部朝下倒臥洗手台前

三重宮廟連開11槍尋仇　槍手躲摩鐵拒捕自轟身亡

男開11槍…逃亡前求「女友＋前妻3P」 被拒自戕亡

快訊／涉詐助理費！台中市議員冉齡軒聲押

北市西門町大樓竄火　警消搶救

屋內傳來嬌喘！他進門撞見「爸帶阿姨回家嗨」氣炸

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／莉婭道歉了！

隋棠驚爆「又有第四胎」！

快訊／資深藝人巴戈胰臟癌逝享壽67歲　出道60年奪3座金鐘獎！

西門町大火濃煙封街！延燒NIKE、Levi's

巴戈打滾60年任金鐘評審　昔刷掉《玩很大》槓吳宗憲

巴戈查出罹癌到過世僅半年　陳美鳳「哭到說不出話」

即／三重深夜槍響　宮廟遭狂開11槍

巴戈臨終「聽到二哥說5句話」才闔眼！

五倍券還沒花完嗎？　勞動部推出加碼50%、讓5000變7500

巴戈退休「住170坪豪宅」愛妻身份不凡

許瑋甯「66飲食法」狂減10kg！餓了就吃這4樣

余苑綺被醫生斷言「惡化恐縮短餘命」李亞萍痛哭：求奇蹟出現

謝和弦甜護祈錦玥「飆罵愛妻」　莉婭6字回應了！

4縣市大豪雨！週末激凍不到10℃

巴戈生前遺願曝光！　30年好友收噩耗錯失最後一通電話

更多

最夯影音

更多
情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好
薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面