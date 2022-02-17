屋內傳來嬌喘！他進門撞見「爸帶阿姨回家嗨」　還問：今天舒服嗎

▲桃園人夫外遇，還被兒子撞見帶小三回家嘿咻，正宮得知後氣得一狀告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／桃園報導

桃園一名人夫在外搞外遇，甚至直接將小三帶回家發生性行為，還被兒子撞見。正宮直到兒子告知，才知道丈夫外遇，氣得對丈夫及小三提告求償。法院審理後，判2人須連帶賠償正宮30萬元。

正宮指控，小三明知丈夫是有婦之夫，卻仍於2015年至2019年間與丈夫發展出婚外情，且丈夫還不時金援小三，2人也多次到汽車旅館開房間，甚至還大膽回到家中嘿咻，還被兒子撞見，她一直到2019年4月間經由兒子告知，才驚覺遭到丈夫背叛，氣得決定對丈夫及小三提告求償50萬元。

對此，人夫坦承婚外情，並自承，他與小三以每月1至2次的頻率發生性行為，但妻子求償的金額實在太高，「我覺得只需要10萬元」。不過，小三則否認姦情，表示自己是卡拉OK服務生，人夫是她的客人，2人僅是顧客關係，且她除了在卡拉OK上班之外，也在花藝店擔任花藝助理，且家中還有4個小孩需要照顧扶養，她為了生活不斷忙碌，根本沒時間跟人夫交往。

然而，法院審理時，正宮兒子出面證稱，他於2019年間某日中午返家，卻發現1喽客廳有女用包包，他打開查看發現包包是小三的，且當時樓上房間還不斷傳來女性呻吟聲，他於是在樓下等待，直到爸爸下樓後，他氣得質問爸爸，爸爸也向他坦承外遇，他當下立刻要爸爸結束婚外情。

正宮兒子表示，那天之後爸爸並沒有因此罷手，過一陣子後仍帶著小三回家嘿咻，又當場被他撞見，他甚至還在爸爸手機中看到爸爸傳訊給小三，「今天舒服嗎」等語，直到同年4、5月間因媽媽發現爸爸長期匯款給小三而大吵，他才決定揭發爸爸姦情，把所有事情告訴媽媽。

法官審理後認為，採信了正宮兒子的說詞，並認為2人的行為並非社會一般通念所能容忍，且正宮還因此身心受創，需要接受醫師治療，認定2人破壞正宮家庭生活圓滿及婚姻完整的情節重大，最終判2人須連帶賠償證宮30萬元。