港疫情升至「國家最高層級」　港媒：在北京眼中已是國家問題

▲大陸國家主席習近平。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港16日單日新增確診破萬再創新高，醫療系統崩潰，民怨四起。大陸國家主席習近平16日下令，強調特區政府切實負起主體責任，控疫是「壓倒一切任務」。對此，香港《明報》指出，習近平罕有就香港疫情親自發出重要指示，突顯事態已提升至「國家最高層級」。

香港16日新增確診4285例、初步確診超過7000例，創疫情2年多以來新高，目前仍有超過1.2萬名患者留在社區、等待送院。疫情排山倒海，香港醫療系統崩潰，公立醫院急診室爆滿，病人要在戶外地方等候，被形容像「第三世界」。

▼年長患者在醫院外的露天空地等候。（圖／路透）

《明報》今（17）早發布社評，指香港是繼武漢之後，疫情規模最大的城市，習近平罕有就香港疫情親自發出重要指示，突顯事態已提升至國家最高層級，中央關注香港疫情持續惡化，將影響社會大局穩定。

報導進一步指出，繼武漢一役之後，習近平鮮有就個別地區疫情親自下達指示，倘若真的需要中央介入， 一般也是由國務院副總理孫春蘭赴前線「督師」，「在中央眼中，這已不止是香港的問題，而是國家的問題。」

文章表示，在習近平的指示中，列明「盡快穩控疫情」是當前壓倒一切的任務，意味即將舉行的特首選舉，當下也不及控疫重要，各方必須以大局為重，放下私心；動員一切可以動員力量，採取一切必要措施，則可視為戰「疫」總綱，一切服膺於目標與效果，不能左顧右盼。

有政黨主張香港可仿效大陸做全民檢測又或輪流分區檢測。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆則提到，香港可以參考上海、北京的封區模式，以一個區為封閉檢測單位，按風險劃分等級，區內的人每日檢測，持續日數視乎檢測結果而定。

文章最後強調，不管黑貓白貓，捉到老鼠就是好貓，「香港現在需要強而有力的控疫招數，管用、可用的就用，不應拘泥於意識形態，糾纏於模式討論。」