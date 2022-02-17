陸新增92例確診　廣東22例境外輸入「13例來自香港」

▲大陸疫情仍在擴散 。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸16日新增新冠確診92例，境外輸入佔57例、本土佔35例，其中江蘇新增16例本土確診、廣東新增7例。因香港疫情嚴峻，廣東邊境防疫壓力增大，16日新增的22例境外輸入確診中，有13例來自香港，佔比超過一半。

據大陸國家衛健委報導，16日新增確診92例，境外輸入佔57例，分別是廣東22例、上海9例、山東9例、浙江4例、廣西4例、福建3例、吉林2例、四川2例、河南1例、雲南1例，包含8例由無症狀感染者轉為確診病例。

本土病例共有35例，分別是江蘇16例，均在蘇州市；遼寧7例，均在葫蘆島市；廣東7例，其中深圳市6例、廣州市1例；內蒙古3例，均在呼和浩特市；廣西1例，在百色市；雲南1例，在德宏傣族景頗族自治州。無新增死亡病例。新增疑似病例3例，均為境外輸入病例（均在上海）。

截至16日24時，大陸現有確診病例1420例，其中重症7例；累計治癒出院病例101232例；累計死亡病例4636例；累計報告確診病例107288例；現有疑似病例3例；累計追蹤到密切接觸者1567039人；尚在醫學觀察的密切接觸者29006人。

▲大批民眾在深圳灣「闖關」 。（圖／翻攝自小紅書）

香港16日單日新增確診破萬，包括4285例確診、逾7000例初步確診，大量市民「北上」避疫，廣東省面臨重大防控壓力。在16日的22例境外輸入病例中，來自香港的確診佔13例，分別是深圳4例、珠海1例、佛山2例、東莞5例、中山1例。另外，珠海、佛山、中山和江門各報告1例來自香港的無症狀患者。

深圳口岸16日再度檢測出8名跨境貨車司機核酸檢測陽性，4日以來已經累計檢測出55例。深圳也出現本土疫情，16日新增8例確診，其中6例為已集中隔離觀察的「0213」疫情病例的密接者，2例為主動核酸檢測和密接者篩查中發現。