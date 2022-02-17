飯店偷抽菸火災警鈴大響！房客拿行李衝大廳　群人包櫃台逼道歉

記者崔子柔／綜合報導

一名楊姓女子表示，他和親友去年底包了遊覽車南下旅遊，入住雲林某間飯店，當天晚上11時許突然火災警鈴響起，許多房客衣服穿了就衝下樓，最後發現是虛驚一場，要求飯店讓偷抽菸的房客出面道歉，引起網友討論。

楊女在臉書社團「爆料公社」發文表示，該樓層的房客都被警報器嚇一跳，匆忙地爬起來穿衣服，行李一拿就衝下樓，沒想到飯店方稱是有住在6樓的房客偷抽菸，才誤觸警報。

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▲▼旅客圍在櫃台前討說法。（圖／爆料公社）



楊女提到，當時因為時間已晚，許多旅客見沒事就先回房休息，隔天早上近10名旅客則在大廳一樓聚集，要求飯店讓偷抽菸的客人出面道歉，但飯店方拒絕提供該名旅客的資料，「最後只有櫃檯人員出面道歉」。

文章曝光後，不少網友認為業者本就不能隨意提供房客資料，紛紛替飯店方說話，「除非對方主動出面道歉，飯店不可能要求住客跟其他住客道歉，他們能做的，就是代為道歉」、「這不是道歉嗎？而且旅客在房內抽菸觸報火警，不就代表飯店煙霧偵測良好，住起來更安心，強制要求當事人道歉這是不妥的，飯店沒這權利」、「你們要對方（抽菸者）的資料，如果飯店提供也會有外洩的責任啊，還一直跟飯店說『如果你們想要好好開…』，你的影片看完只覺得你錄了到你最難看的地方，是要告啥？」

▼網友發文。（圖／爆料公社）

