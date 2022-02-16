英系議員參選人遭抹紅　羅致政替黃琳喊冤：別在黨內找敵人

▲民進黨立委羅致政。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨在新北第九選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）提名出現爭議，屬正國會的議員參選人張銘祐16日向主席蔡英文陳情，並質疑屬英系的參選人黃琳有紅統背景。對此，民進黨立委羅致政晚間發文替黃琳喊冤，並呼籲不要在黨內找敵人。

張銘祐為了新北市議員提名的規定，16日下午在中常會前，向主席蔡英文陳情，同時也點名競爭對手黃琳，質疑她過去曾加入新黨，有紅統的背景。

對此，羅致政晚間透過臉書表示，針對針對新北市第九選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）的提名爭議，過去一段時間他都保持沉默，但不回應不代表認同、甚至接受一些似是而非、甚至顛倒是非的說法與指控。

羅致政說，很遺憾的，顯然有人就是會極力在黨內找尋矛盾、製造敵人，讓內部矛盾變成敵我矛盾；一樣的模式，如同過去某些人，寄身在獨派團體裡面，硬要在綠營裡面找矛盾，可以開戰車到黨部門口嗆主席不夠獨、不夠綠，也可以在媒體上把黨內不同意見者，打成國民黨甚至共產黨同路人。

羅致政表示，一開口就質疑別人立埸，甚至動輒貼別人標籤，是討論問題時，最廉價但也最不負任的態度，新北市第九選區的提名，就是最明顯的例子。

羅致政認為，將制度、原則的討論，扭曲甚至指控別人是為誰量身打造，就是最誤導與抹黑的手法。新北市升格以來，歷經2010、2014、2018三次的選舉，每一次在議員提名時，只要是應選名額超過（含）四席且民進黨提名超過（含）二席時，都有一席女性保障，歷次的中央黨部公告都清清楚楚，新店這個選區，也一直都是提名二度，含一名女性保障。

對於這次2022年議員的提名案，羅致政說，不論是新北市黨部的選對會或者執委會，多數意見以及最後通過的結論，也都是遵循這樣的原則跟制度，這也是為什麼在新北市的11個議員選區當中，民進黨的提名有8區有婦女保障，「所以，想要改變歴來制度做法，甚至想把第九選區做例外處理，才是量身打造、因人設事。」

羅致政質疑，或許明知很難去挑戰這樣的原則跟制度，所以只好把焦點轉移到候選人身上；他們只好說，這樣的制度不適合某個人，所以不能採用這個制度，否則這就是保送就是護航跟民進黨不同立場的人。

羅致政認為，在看這個問題前，要釐清兩點。首先，如果在第九選區是其他女性參選，而不是他們所反對的黃琳，那是不是就可以接受有婦女保障？如果是，那就是針對人，不是針對制度；如果不是，那新北的提名策略是不是要全盤打翻。

此外，羅致政說，決定初選提名制度在前，有意者登記參選在後，登記還沒有結束之前，何來一定保送誰的問題？以目前新北市其他選區，有可能在其他兩個選區會出現女性（現任、新人都有）同額不經初選的情況，難道這也是量身打造？或許對反對的人來說，只是恨不得身為女兒身。

羅致政表示，就算把問題回到黃琳身上，指責她過去是新黨黨工，所以不值得信任，也沒有資格代表民進黨參選，他認為這就是一種泥巴戰、烏賊戰，是一種在同志之間找敵人的做法。

他強調，因為某個年輕人曾經在其他政黨工作過，就必須要被質疑、被追殺？任何人曾經是他類，就不可能是我輩？曾經有過不同政治信仰，就不能有反省覺悟？難道這是期待看到的可以包容、訴求和解的民進黨？

羅致政表示，民進黨是不是乾脆規定，曾經加入其他政黨者都必須忠貞切結，甚至取消參選黨公職的資格。要這麼立場純粹，逼別人表態、自清，結果只會親痛仇快。

▼民進黨新店區參選人黃琳。（圖／取自臉書）

