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屏縣強制被匡列者入住防疫旅館　蘇震清開轟！衛生局回應了

▲屏東縣政府 。（圖／資料照片）

▲屏東縣政府 。（圖／資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

因疫情擴大，近期有許多民眾被匡列後遭屏東衛生局強制入住自費防疫旅館。對此立委蘇震清表示，屏東衛生局做法已違反相關規定，更有侵犯人權之疑應立即改善，對人民已造成的損害，也應該立即給予全額補償。

縣府回應，屏東縣枋山去年爆發全國第一起delta事件，起因就是從國外返台，選擇來屏東居家檢疫案件，此外，也曾發生民眾在家居家隔離後發病而傳染給家人。因此，縣府才決定採高規格處置方式，請匡列者都到防疫旅館居隔。今天中央流行疫情指揮公佈的14例裡面，就有半數7例是居隔期間陰轉陽，縣府才決定採高規格處置方式，請匡列者都到防疫旅館居隔。

蘇震清表示，根據指揮中心規定之原則，被匡列者必須先經評估是否不適合居家隔離，才能夠要求民眾離開住家隔離，但現今被隔離者多未經此程序，就被帶離住家入住自費防疫旅館，已嚴重違反規定。而離開住家隔離也可送公費之集中檢疫所，據他與衛福部聯繫後，衛福部表示只要與中央溝通，目前都能協調出免費之集中檢疫處所。但屏東衛生局卻未跟衛福部溝通，就逕自將民眾送至自費防疫旅館，完全未考量民眾是否負擔的起，作法太過粗暴而便宜行事，衛生局應立即改正。對於未經正當程序而遭強制送至自費防疫旅館者，屏東縣政府必須立即給予全額補償，而非部分補償。

他說，被匡列者並非確診者，有很多人並不是刻意外出遊樂，只是日常生活所需因足跡重疊而遭匡列，被隔離的人不但辛苦，還犧牲自我權益守護了全體人民，不應該懲罰式的給予負擔，否則不利於疫調進行。此次事件，顯未顧及縣民的權益，相比部分其他縣市，不但早就宣布隔離完全免費，也可再向衛福部申請「隔離及檢疫期間防疫補償」，相比之下著實令屏東縣民情何以堪，縣府應為此次疏失致歉。

縣府另表示，今年春節前，全國民眾的壓力是，已經有縣市疫情再起，又有返國過節潮，擔心人的移動造成縣市間的社區感染，因此，屏東縣流行疫情指揮中心整個春節假期不打烊，各單位人員輪流上班，但都沒有怨言，也請外界不要苛責，否則，一旦因為在家居隔不落實，春節期間家族群聚發生集體感染，後果實在不堪設想。

加上高雄市有港區、諾貝爾幼兒園等專案，南區的集中檢疫所是以容留輕症、無症狀的感染者為主，因此，本縣近期的確診個案匡列居家隔離者，曾請求疾管署協助集中檢疫所安置，疾管署回應集中檢疫所需保留給無症狀或輕症確診者，遂將本縣居家隔離者安置於防疫旅館。

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