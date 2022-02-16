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外公外婆正名！93.6%人「反對改叫法」：所有涉及性別的字都要改？

記者曾筠淇／綜合報導

本站日前報導《改善性別歧視！「外公外婆」正名了　今起改叫阿公阿嬤、祖父祖母》，為了改善具有性別歧視的說法，以後外公、外婆將改稱阿公、阿嬤，或是祖父、祖母，不會有所謂的內外之分。消息曝光後，引發網路正反聲浪，其中有93.6%的民眾不認同修改稱呼方式。

根據《Yahoo PK》發起的「你是否同意教育部國語辭典將外公外婆改為祖父祖母」投票結果，截至目前為止，一共有5578人持反對意見，認為「習慣用語不涉及歧視」，占總票數約93.6%；另有381人支持，覺得「祖父母不需分內外」，占總票數約6.4%。

反對修改稱呼的網友認為，「只是區分父母的父母，沒有什麼好爭論」、「反對，習慣用語不涉及歧視，請委員多注重民生議題」、「這只是習慣用語，並不是歧視。如果要改則所有關於『性別』的用語都要改，結果會使得花很多的資源，卻得不到效益」、「不分怎知道講的是哪個阿公、阿嬤」、「內外的區分本來就沒尊卑、親疏的意思，是人加給它的」。

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▲▼王婉諭11日表示，教育部網路字典全面改善性別歧視問題，以後外公外婆也可稱祖父祖母。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

▲王婉諭11日表示，教育部網路字典全面改善性別歧視問題。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

至於同意修改稱呼的網友則認為，「我同意改，但應該和外國一樣都叫爺爺、奶奶，或阿公、阿嬤，不需要去區分是哪邊的」、「英文就沒有分，國語為何要多此一舉」、「現在已經不是什麼嫁出去的女兒潑出去的水的年代了，該改就改」、「請正視歧視，勿以小事而忽略之」、「同意，媽媽的父母不是外人」、「用語應一致，避免造成混亂」。

立委王婉諭11日在臉書上表示，她去年曾指教育部線上國語辭典具性別歧視問題，日前教育部已回覆進度，將定期檢視是否含有性別歧視、偏見意涵的字眼，並儘速完成姓評內容詞條的全面檢修。

王婉諭認為，被調整的詞句中，外祖父、外祖母、外公、外婆等，原先在辭典中，都是「對媽媽的父母親」的稱謂，如今調整過後，加註了「今亦稱祖父、祖母、阿公、阿嬤」；祖父、祖母也不只是對「父親的父母親」，也同樣也能是「母親的父母親」。換言之，教育部辭典主動向孩童說明不論是爸爸的爸媽，或媽媽的爸媽，如今都無內外之分，都是阿公、阿嬤，或祖父、祖母了。

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